Herbstferien im Museum Niederösterreich

Familienführungen, Kreativstationen und Museumsakademie für Kids

St. Pölten (OTS/NLK) - Während der Herbstferien bietet das Museum Niederösterreich in St. Pölten von morgen, Mittwoch, 26. Oktober, bis Mittwoch, 2. November, zusätzlich zu den laufenden Ausstellungen im Haus der Geschichte und Haus für Natur speziell für junge Gäste ein abwechslungsreiches und buntes Programm. Mit dem Sonderöffnungstag am Montag, 31. Oktober, hat das Museum Niederösterreich in diesem Zeitraum täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Überdies steht am Montag, 31. Oktober, ein „KiJuBuTAG für Familien“ auf dem Programm. Ab 15 Uhr verbreitet Christoph Mauz dabei mit seiner Lesung „Gruseliges zum Schlottern und Kichern" Halloween-Stimmung im Museum.

Täglich um 14 Uhr starten in den Herbstferien Familienführungen, abwechselnd durch das Haus der Geschichte und das Haus für Natur. Bei den ebenfalls täglichen wechselnden Kreativstationen werden jeweils von 13 bis 17 Uhr u. a. herbstliche Windlichter, Tassen für wärmende Getränke, bunte Flugdrachen, Kerzen aus Bienenwachs und wollige Igel gebastelt. Für Kinder zwischen sieben und zwölf Jahren öffnet zudem am Donnerstag, 27., Freitag, 28., und Montag, 31. Oktober, jeweils von 10 bis 11.30 Uhr die Museumsakademie für Kids ihre Pforten. Am ersten Tag wird dabei ein tierisches Mobile gestaltet, am zweiten Tag entstehen Fledermaus-Laternen, und am dritten Tag heißt es „Hexen, Zauber & Amulette“.

Die Herbstferien bieten aber auch eine ideale Gelegenheit, im Haus der Geschichte 40.000 Jahre Menschheitsgeschichte zu erleben oder im Haus für Natur über 40 lebenden Tierarten zu begegnen. Aktuell laufende Sonderausstellungen sind „Wider die Macht. Die Kunstsammlung des Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstandes“, der audiogeführte Themenrundgang „Niederösterreich & Wien. Szenen einer Ehe“, die Ausstellungswand „Niederösterreich: 100 Jahre | Orte | Ereignisse“ im Haus der Geschichte und „Wildnis Stadt“ im Haus für Natur.

Nähere Informationen unter 02742/908090-0, e-mail info @ museumnoe.at und www.museumnoe.at.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Rainer Hirschkorn

02742/9005-12175

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse