Wirtshausführer 2023 Präsentation: Essen gehen als Ereignis

Familie Grabmer von der „Waldschänke“ aus Oberösterreich ist „Wirtshausführer Wirt 2023"

Wien (OTS) - 100 neue Lokale finden sich in der 25. aktualisierten Wirtshausführer Österreich 2023-Ausgabe. Aber wie kann das sein, wenn die vergangenen drei Jahre für Österreichs Wirtinnen und Wirte sicher die bewegtesten aller Zeiten waren – und die nächsten drei wohl kaum minder bewegt sein werden? „Ohne Gastronomie geht es nicht in diesem Land“, sagen die Wirtshausführer-Herausgeber Renate Wagner-Wittula, Elisabeth und Klaus Egle. „Das Wirtshaus ist wichtig für eine funktionierende Gesellschaft und die positive Stimmung der Menschen. Und es geht besser mit guten Konzepten und Angeboten, weil Essen gehen in dieser Zeit zum Ereignis wird.“ Ein wunderbarer Platz, an dem der Genuss bereits seit 65 Jahren zum Ereignis wird, ist der neue Wirtshausführer Wirt 2023 „Die Waldschänke“ in Grieskirchen in Oberösterreich.

Auszeichnungen vergeben

1.000 beste Genießer-Wirtshäuser aus Österreich, an der Adria und in Friaul, Istrien, Slowenien und Südtirol werden detailreich und liebevoll beschrieben, 100 neue Lokale, 410 x „Nachhaltig Wirten“-Lokale und 250 Top-Winzer und ihre Weine, verkostet und beschrieben von Klaus Egle: Mit diesen beeindruckenden Eckdaten stellte sich der Wirtshausführer Österreich 2023 am Montag, 24. Oktober 2022 im Rahmen eines außergewöhnlichen Mittagsevents im weit über die Grenzen hinaus bekannten Landgasthaus „Waldschänke“ im oberösterreichischen Grieskirchen vor. Gleichzeitig wurden die begehrten Auszeichnungen „Wirtshausführer Wirt 2023“, „Wirtshausführer Weingut 2023“, „Wirtshausführer Weinmensch 2023“ und „Wirtshausführer Weinwirte 2023“ verliehen. Zahlreiche Gäste sowie Wegbegleiter aus Wirtschaft, Politik, Tourismus und Gastronomie feierten mit.

Die Ausgezeichneten



Wirtshausführer Wirt 2023: Landgasthaus Waldschänke, Grieskirchen, Oberösterreich

Patron Heinz Grabmer steht für jene besondere Atmosphäre von Herzlichkeit und Respekt, die in der Waldschänke schon sehr lange herrscht. Jedem Gast ein gutes Wort – und ein großartiges Essen noch dazu. Dafür sorgen Elisabeth und Juniorchef Clemens Grabmer, die auf der Basis der klassischen Wirtshausküche mit köstlichen, kreativen und zeitgemäßen Neuinterpretationen aufwarten.



Wirtshausführer Weingut 2023: Domäne Wachau, Dürnstein, Niederösterreich

Kann man in Österreich eine Genossenschaft als „Weingut des Jahres“ auszeichnen? Ja, denn hinter dem Namen „Domäne Wachau“ stehen ganz viele Menschen, die einen wichtigen Beitrag dazu leisten, dass der größte Weinbaubetrieb der Wachau seit Jahren auf Erfolgskurs segelt. Allen voran Roman Horvath als Weingutsleiter und Heinz Frischengruber als Kellermeister.

Wirtshausführer Weinmensch 2023 unterstützt von Zalto Glas: Mario Pulker

Aufgrund seiner vielfältigen Tätigkeiten als Hotelier und Bundesspartenobamann des Fachverbandes Gastronomie in der Wirtschaftskammer ist der Wein für Mario Pulker ein ständiger Begleiter. Für ihn ist er aber weit mehr als eine Begleiterscheinung – vielmehr ist der edle Rebensaft seine Leidenschaft, die sich bei ihm mit Kennerschaft zu einer genussvollen Symbiose verbindet.

Wirtshausführer Weinwirte 2023 - unterstützt von Österreich Wein Marketing:

Besondere Leistungen auf dem Gebiet der Verbindung von Wirtshaus- und Weinkultur

Wien: Der Ringsmuth, 1100 Wien

Burgenland: Das Blaufränkisch Weinhotel, Deutschkreutz

Kärnten: Schlossrestaurant Stölzl, Wolfsberg

Niederösterreich: Altes Backhaus, Wiener Neustadt

Oberösterreich: Holzpoldl, Lichtenberg

Salzburg: Winterstellgut, Annaberg

Steiermark: Kehlberghof, Graz

Tirol: Auracher Löchl, Kufstein

Vorarlberg: das Tschofen, Bludenz

Wirtshausführer Aufsteiger 2023 - unterstützt von METRO Österreich:

Besonders innovative und erfolgreiche Wirte, die neu eröffnet haben oder mit einer deutlichen, qualitativen Verbesserung überrascht haben.

Wien: Promise, 1090 Wien

Burgenland: Liszt am Bach, Raiding

Kärnten: Sternenberg Gasthof, Sirnitz

Niederösterreich: S’ Platzl, Gloggnitz

Oberösterreich: Wenzel’s Genusswerkstatt, Schardenberg

Salzburg: dahoam, Leogang

Steiermark: Saziani, Straden

Tirol: Zum Tischlerwirt, Reith bei Kitzbühel

Vorarlberg: Der Löwen, Bludenz



Über den Wirtshausführer Österreich 2023



25. aktualisierte Ausgabe/Ausgewählte Empfehlungen von erfahrenen Kulinarikredakteuren/Über 1.000 beste Lokale in Österreich, an der Adria und in Friaul, Istrien, Slowenien und Südtirol/250 beste Winzer und ihre Weine, verkostet und beschrieben von Klaus Egle / 100 neue Lokale/450 x Schlafen beim Wirt & Winzer/410 x „Nachhaltig Wirten“ / Attraktive Suchkriterien/Große Österreichkarte



Den Wirtshausführer Österreich 2023 gibt es als gedruckte Ausgabe im Buchhandel zum Preis von EURO 24,90 und auf der Wirtshausführer Online-Plattform.



Foto von links: Die Ausgezeichneten des Wirtshausführers 2023: Junior- und Küchenchef Clemens Grabmer vom Wirtshausführer Wirt 2023, Waldschänke in Grieskirchen, Wirtshausführer Weinmensch 2023 Mario Pulker, Patronne und Küchenchefin Elisabeth Grabmer, Kellermeister Heinz Frischengruber vom Wirtshausführer Weingut 2023, Domäne Wachau, Patron Heinz Grabmer und die Wirtshausführer Herausgeber Elisabeth und Klaus Egle.

