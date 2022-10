BRANDL TALOS berät Female Founders bei der Auflage ihres – auf gender-diverse Teams fokussierten – Venture Capital-Fonds

Wir danken Roman Rericha und seinem Team für die exzellente Unterstützung während des gesamten Prozesses. Die Auflage des ersten VC-Fonds ist für neue Manager:innen oftmals herausfordernd und wir haben uns stets hervorragend beraten gefühlt. BRANDL TALOS hat uns mit seiner immensen Erfahrung und Netzwerk in diesem Bereich immer phantastisch unterstützt – vielen Dank und wir freuen uns bereits auf viele weitere Projekte Lisa-Marie Fassl, GP bei Fund F

Wien (OTS) - Lisa-Marie Fassl und Nina Wöss, die Gründerinnen von Female Founders, legen einen neuen VC-Fonds auf, der sich auf Pre-Seed-Investitionen in gender-diverse Teams in Europa konzentriert. Fund F ist ein neuer Venture Capital Fonds, der ab sofort in Technologie-Startups, mit mindestens einer Frau im Gründungsteam, investiert. Der Fokus liegt dabei auf Pre-Seed- und Seed-Startups, die an Produkten und Technologien arbeiten, die sich positiv auf die Menschheit auswirken. Zu den Fokusbranchen zählen ClimateTech, HealthTech, FemTech, FinTech und HR Tech. Der EUR 20 Mio. Fonds hatte sein überzeichnetes First Closing mit mehr als EUR 12 Mio. im Oktober 2022 und wird von institutionellen Investor:innen, erfolgreichen Gründer:innen und führenden Business Angels unterstützt.

Über ein Drittel der Investor:innen, die Fund F unterstützen, sind Frauen, und als Gruppe bringen die Investor:innen unterschiedlichste Hintergründe und Erfahrungen ein. Der Fonds verfügt über zwei starke Ankerinvestoren: die aws mit ihrer Venture Capital Initiative und die RLB Steiermark. Auch Super-Angel Hansi Hansmann, erfolgreiche Unternehmer:innen, wie die Gründer von Runtastic und Busuu, sowie aktive Business Angels, darunter Nikolaus Futter und Karin Kreutzer, sind in den Fonds investiert. Darüber hinaus hat sich Speedinvest, einer der aktivsten Seed-Fonds in Europa, als Fund of Fund Investor in Fund F beteiligt.

BRANDL TALOS hat die Initiatoren von Fund F umfänglich im Zusammenhang mit der Strukturierung, der gesellschaftsrechtlichen Umsetzung, dem FMA-Genehmigungsverfahren, den Verhandlungen mit Anker-Investor:innen sowie dem Investor:innen onboarding unterstützt. Dem von Roman Rericha und Markus Arzt geleiteten Team gehörten auch Leonhard Nagel, Adrian Zuschmann, Celine Dobnikar und Julia Strimitzer an.

