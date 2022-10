Megatrend E-Mobilität im Anlagenbau

PIA Automation Austria berichtet über die Trendwende im Anlagenbau

Die Qualität des Produktes steht bei uns immer an erste Stelle – die Batterie muss zu 100 Prozent in Ordnung sein. Auch die Mitarbeitersicherheit hat aufgrund der spannungsführenden Teile bei der Batterieproduktion einen essenziellen Stellenwert. Alle unsere Mitarbeiter werden speziell auf diese hochkomplexen Prozesse geschult Markus Wagner, Senior Account Manager bei PIA Austria

Grambach (OTS) - Immer größere Herausforderungen warten auf die Automobilindustrie. PIA Automation Austria bietet als führendes Unternehmen im Bereich der Automatisierungstechnik seinen Kunden aus der Premium-Automobilbranche hierfür maßgeschneiderte Produktionslösungen an.



Markus Wagner, Senior Key Account Manager bei PIA Austria, ist Teil des dort neu kreierten Batterieteams. „In den letzten Jahren stieg die Nachfrage der OEMs und Tier-1s nach E-Antriebssträngen sowie Batteriesystemen wesentlich“, sagt er. Das Thema E-Mobilität ist ein großer Umbruch, sowohl für Kunden als auch für PIA selbst. Der klassische Powertrain wird zusehends vom alternativen elektrischen Antriebsstrang abgelöst. Dabei hat PIA den Trend hin zur Elektromobilität bereits früh erkannt, Prozesse adaptiert und die Anforderungen der Kunden weitergedacht. Gemeinsam mit OEM- und Tier-1-Kunden werden nun neue Montageprozesse und Prüfverfahren erarbeitet. Dabei berät PIA seine Auftraggeber schon in der Planungsphase und bringt so sein Know-how bereits bei der Formulierung der Anforderungen ein.

PIA holt Batterieproduktion nach Europa

PIA unterstützt seine Kunden unter anderem darin, die Batterie-Produktion in Europa zu etablieren. Elektromobilität wäre ohne zuverlässige und leistungsfähige Batteriesysteme nicht mehr vorstellbar – und diese bringen vollkommen neue Herausforderungen für den Herstellungsprozess mit sich. Gegenwärtig ist es in der Produktion möglich, drei Arten von Batteriezellen zu einzelnen Modulen zu verarbeiteten. Diese Module, hergestellt aus Rundzellen, prismatischen Zellen oder Pouch-Zellen, bilden in weiterer Folge ein Batterypack. Das Zusammenspiel aus Batteriezelle, Modul und Packsystem muss für ein hochwertiges Endprodukt perfekt aufeinander abgestimmt werden damit der Produktionserfolg zuverlässig planbar wird. Dank jahrelanger Erfahrung mit hochkomplexen Montageprozessen ist PIA in Sachen E-Antriebe und Batteriesysteme stark für die Zukunft positioniert.

MARKUS WAGNER, SENIOR ACCOUNT MANAGER VON PIA AUSTRIA

„ Die Qualität des Produktes steht bei uns immer an erste Stelle – die Batterie muss zu 100 Prozent in Ordnung sein. Auch die Mitarbeitersicherheit hat aufgrund der spannungsführenden Teile bei der Batterieproduktion einen essenziellen Stellenwert. Alle unsere Mitarbeiter werden speziell auf diese hochkomplexen Prozesse geschult “, so Markus Wagner.

Ihr Interesse ist geweckt? Mehr Informationen zu digitalen Themen und Megatrends in der Automatisierungstechnik finden Sie auf unserer Website. Hier geht's zur Website

Rückfragen & Kontakt:

PIA Automation Austria GmbH

Teslastraße 8, 8074 Grambach

T: +43 316 4000-0

E-Mail: pr @ piagroup.at