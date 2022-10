TV-Tipp: „Broll - Für immer tot“: erste Romanverfilmung aus der erfolgreichen Krimireihe von B. Aichner (30.10., 20.15 Uhr, ORF 2)

Ein Totengräber als moderner Detektiv mit u.a. Laurence Rupp, Jürgen Vogel, Hilde Dalik, Martin Wuttke

Wien (OTS) - FERNSEHFONDS AUSTRIA

Ein neues, höchst ungewöhnliches Ermittlerduo will die österreichische Krimilandschaft erobern. Am 30. Oktober kommt die erste Verfilmung eines Buches aus der erfolgreichen Max Broll-Romanreihe des Tiroler Autors Bernhard Aichner ins Fernsehen. Hauptfigur ist Totengräber Max Broll (Laurence Rupp), der berufsbedingt in Kriminalfälle hineingerät und auf eigene Faust Ermittlungen aufnimmt. Ihm zur Seite steht als Co-Ermittler der ehemalige Fußballprofi Kai Baroni (Jürgen Vogel).

Die Story des FERNSEHFONDS-Förderprojektes beginnt düster: um Tilda (Bettina Redlich) herum ist es eng und dunkel. Sie hat keine Ahnung, wo sie sich befindet. Neben sich ertastet sie nur zwei Flaschen Saft und ein Handy - ihre einzige Verbindung zur Außenwelt, zur Polizei und zu ihrem Stiefsohn, dem Totengräber Max Broll. Ihre letzte Erinnerung: Ein Mann ist in ihre Wohnung eingedrungen, hat sie überwältigt, in eine Kiste gesteckt und irgendwo im Wald vergraben! Das TV-Publikum darf auf eine fesselnde Verbrecherjagd gespannt sein.

Mit der Verfilmung von "Für immer tot" hielten sich die Ko-Produzenten ORF, ZDF und Aichholzer Filmproduktion nicht an die Chronologie der Broll-Reihe, sondern inszenierten das zweite Buch zuerst. Neben Laurence Rupp und Jürgen Vogel arbeitete Regisseur und Drehbuchautor Harald Sicheritz in weiteren Rollen u. a. mit Martin Wuttke, Valery Tscheplanowa, Hilde Dalik, Sabrina Amali, Harry Lampl und Gerhard Liebmann.

Den Film „Broll - Für immer tot“ zeigt ORF 2 am 30. Oktober um 20.15 Uhr.

Unter www.rtr.at/Broll stehen Fotos der Produktion in hoher Auflösung zum Download bereit.

