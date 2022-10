BMBWF: Auszeichnungen verdienter Persönlichkeiten im Bildungs- und Wissenschaftsbereich

Persönlichkeiten aus den Bereichen Wissenschaft, Forschung sowie Erwachsenenbildung bekamen gestern von Bundesminister Martin Polaschek Auszeichnungen für ihre Verdienste überreicht.

Wien (OTS) - Das „Österreichische Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst I. Klasse“ wurde überreicht an em. o. Univ.-Prof. Dr.h.c. Dr. Manfred BIETAK, em. o. Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Hermann KATINGER und Univ.-Prof. Dr. Christian KÖBERL.

Das „Österreichische Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst“ erhielt Priv.-Doz. Univ.-Prof. DDr.h.c. DDr. Alfried LÄNGLE.

Der Berufstitel „Professor“ wurde überreicht an Mag. Leonhard KEHL, MedR DDr. Johannes KIRCHNER und Senatsrat Dr. Leopold Michael MARZI. Dipl.-Ing.in Dr.in Christa WIRTHUMER-HOCHE erhielt den Berufstitel „Professorin“.

Wissenschaftsminister Polaschek würdigte in seiner Ansprache die Verdienste der Ausgezeichneten in ihren Wirkungsbereichen. „Herausragende Persönlichkeiten, die durch ihre Tätigkeiten und Arbeiten beeindrucken und Beispiel geben, sind für die Bereiche Bildung, Wissenschaft und Forschung besonders wichtig. Sie sind Aushängeschilder und stärken durch ihr Wirken auch das Vertrauen in die Wissenschaft und damit in unsere Demokratie“, so Polaschek.

