Mondsee (OTS) - Marken schaffen Kultur und Werte und sind aus unserer Gesellschaft nicht wegzudenken. Marken stehen für Wirklichkeiten, codieren Unterschiede, machen aus einem guten Produkt etwas Besonderes, im besten Falle etwas Unverwechselbares. Sie schaffen Sicherheit, vermitteln Identität und Vertrauen und geben bei entsprechender Markenführung ein Versprechen für gleichbleibend hohe Qualität. Marken sind Ausdruck von Firmenkultur und –philosophie, zählen daher zu den wichtigsten Werten eines Unternehmens.



Wie steht es um die Markenbekanntheit in der heimischen Baubranche? Das dieses Jahr erstmals aufgestellte BRANDBAROMETER der INFO-TECHNO BAUDATENBANK zeigt auf, welche Bauprodukt- und Herstellermarken am Markt am besten reüssieren. Denn Branding hat auch in der Baubranche längst seinen Einzug gehalten. Baustoffe sind elementare Bestandteile jedes Bauvorhabens, sie beeinflussen ganz direkt Qualität, Baukosten und Erscheinungsbild eines Bauwerks, sie entscheiden über Faktoren wie Nachhaltigkeit, Energieeffizienz und beeinflussen den Lebenszyklus eines Gebäudes.

Ein Kopf-an-Kopf-Rennen

Das BRANDBAROMETER hat in einer gestützten Umfrage unter Besuchern der Portale AUSSCHREIBUNG.AT und BAUDATENBANK.AT – und somit den Entscheidern in der heimischen Bauwirtschaft – eruiert, welche Marken und welche Hersteller als am besten eingeschätzt werden. Die Kriterien für die Bewertung waren Qualität, Preis, Lieferfähigkeit und Innovationskraft. Die Auswertung blieb bis zum Schluss spannend, das Feld war eng – ein klares Indiz für den hohen Standard für den die an der Umfrage teilgenommenen Hersteller in Hinsicht auf Qualität, Innovation, Preis-/Leistungsverhältnis und hohe Kundenzufriedenheit stehen. Abgefragt wurde auch die Markenbekanntheit – aufschlussreiches Ergebnis: die Sieger der allgemeinen Kriterien erzielten auch im Regelfall in dieser „Disziplin“ die besten Ergebnisse. Markenführung und –pflege macht sich belohnt, sie resultiert direkt in der Produktbekanntheit und Produktnachfrage.



Im ersten BRANDBAROMETER wurden die Sieger in sechs Produktgruppen ermittelt. Sie erhalten eine Urkunde sowie ein Siegel, das bei allen Kommunikationsmaßnahmen eingesetzt werden kann.

Die Gewinner 2022 sind:

Dacheindeckung: Bramac – BMI Austria GmbH

„Wir freuen uns sehr darüber, diese Auszeichnung der Baudatenbank als Best Brand 2022 in der Kategorie Dacheindeckung zu erhalten. Das bestätigt einmal mehr die Entwicklung und den Erfolg unserer Marke. Vor allem das in uns gesetzte Vertrauen macht diese Auszeichnung für uns besonders wertvoll", so Renate Hörlezeder, Leitung Marketing Kommunikation, BMI Austria.

Fenster: Internorm Fenster GmbH

„Wir freuen uns sehr diese Auszeichnung entgegen nehmen zu dürfen. Unser Ziel ist es, den Kunden und Kundinnen richtungsweisende Lösungen für Fenster und Türen anzubieten. Qualität - sowohl bei den Produkten als auch in der Beratung, sowie eine ständige Weiterentwicklung - stehen bei uns im Vordergrund“, so Internorm-Geschäftsführer Johann Brandstetter.

Akustiksysteme: Isover – Saint Gobain Austria GmbH

„Es freut uns sehr, dass ISOVER im Bereich Akustiksysteme den 1. Platz erzielt hat und unsere Kunden die Qualität unserer nachhaltigen Produktlösungen schätzen.“ Isabella Pusch, Saint-Gobain Austria GmbH

Dämmung: Steinbacher Dämmstoff GmbH

„Das aktuelle Ergebnis im Brandbarometer zeigt, dass man in der Branche auf die Klimaschutzprodukte der Marke Steinbacher vertraut“, so die Steinbacher Geschäftsführung Mag. Ute Steinbacher und Mag. Roland Hebbel.

Mauerwerk – Ziegel: Wienerberger Österreich GmbH

„Wir freuen uns außerordentlich, dass Wienerberger beim Brandbarometer den ersten Platz im Segment Ziegel erreicht hat. Besonders erfreulich ist, dass die Bewertung unserer Leistungen und Produkte direkt von den Anwendern aus der Baubranche kommt. Die Top-Platzierung zeigt, dass wir auch in unsicheren Zeiten der stabile Partner für die Bauwirtschaft sind.“ Johann Marchner, Geschäftsführer Wienerberger Österreich

Das BRANDBAROMETER wird, wie das in der Branche bestens bekannte BAUBAROMETER der INFO-TECHNO Baudatenbank ab sofort regelmäßig erscheinen und damit Einblick in die Entwicklung der Marken in der Baustoffbranche geben. Für die nächste Umfrage, die in einem Jahr durchgeführt wird, ist die Ausweitung der Produktgruppen geplant um die Branche noch besser abzubilden.

