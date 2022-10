Belvedere Fundraising Dinner 2022

Rund 400 Gäste aus Kunst, Kultur und Wirtschaft feierten im Belvedere 21 und unterstützten das Belvedere mit einem Erlös von rund 200.000 Euro.

Wien (OTS) - Unter dem Motto GROW! feierten am 24. Oktober im Belvedere 21 etwa 400 Gäste aus Kunst, Kultur und Wirtschaft einen Abend im Zeichen nachhaltiger Zukunftsvisionen. Den thematischen Rahmen bildete die Ausstellung GROW. Der Baum in der Kunst, die bis 8. Jänner 2023 im Unteren Belvedere zu sehen ist. Der Erlös des Festes von rund 200.000 Euro ist dem Ankauf von Kunstwerken für die Sammlung gewidmet.

Durch den Abend führten Belvedere-Generaldirektorin Stella Rollig und Geschäftsführer Wolfgang Bergmann. Sie präsentierten das Hauptwerk Die gute Hirtin (2022) aus der aktuellen Ausstellung von Stanislava Kovalcikova im Belvedere 21, das als erste Arbeit mit dem Erlös des Fundraising Dinners angekauft wird.

Neben Stanislava Kovalcikova, noch bis 5. Februar 2023 mit einer Personale im Belvedere 21 vertreten, feierten u. a. Renate Bertlmann, Thomas Baumann, VALIE EXPORT, Alois Mosbacher, Constanze Ruhm, Hubert Scheibl, Elisabeth von Samsonow, Eva Schlegel, Ingrid Wiener und Erwin Wurm. Das Who is who der österreichischen Kunstszene traf beim Belvedere Fundraising Dinner auf Wirtschaftsgrößen wie Unternehmer Erhard F. Grossnigg, Erste Stiftung-Aufsichtsratsvorsitzender Andreas Treichl, Bäckerei-Unternehmer Gerhard Ströck, backaldrin-Inhaber Peter Augendopler, Kulturmanager Günter Rhomberg, Best in Parking-CEO Johann Breiteneder, Uniqa-Aufsichtsrat Burkhard Gantenbein, Energie Burgenland-Aufsichtsratsvorsitzender Johann Sereinig, Münze Österreich-Generaldirektor Gerhard Starsich, Deloitte-Partner Gernot Schuster, BDO Austria-Partner Peter Bartos und KSV-CEO Ricardo-José Vybiral. Die Galerist*innen Rosemarie Schwarzwälder sowie Helga und Peter Krobath genossen den Abend ebenso wie Unternehmer und Ex-Minister Martin Bartenstein, Genetiker Markus Hengstschläger, Architekt Carl Pruscha, Presse-Chefredakteur Rainer Nowak und Austro Control-Geschäftsführerin Valerie Hackl sowie Journalistin und Verlegerin Desirée Treichl-Stürgkh.

Die Veranstaltung wurde nach den Kriterien des Österreichischen Umweltzeichens für Green Events ausgerichtet. Im Sinne des grünen Leitgedankens des Events kreierte Haubenkoch Bernie Rieder von der DoN group ein dreigängiges veganes Galadinner: Nach einer vielfältigen Komposition aus u. a. Schwarzwurzel, geräucherter Birne, Trüffel sowie Auberginen-Tatar mit Salzzitronen und Kichererbsenknusper wurden als Hauptgang Steinpilzknödel mit Stoßkümmelsauce und Dillöl sowie Butternusskürbis mit Champagnerkraut serviert. Ein Dessertbuffet mit dem Thema Schokolade & Aromen im Herbst rundete das Menü ab. Begleitet wurde das Dinner von Sekt aus dem Hause Schlumberger und Wein vom Weingut Polz. Für die passende klangliche Atmosphäre sorgten David Kollar und Tommy Caggiani. Sie performten live ihre Songs Quick Fact und Ritual Jungle, die sich auf dem eigens für die Ausstellung GROW kuratierten Soundtrack befinden.

Bilder vom Fundraising Dinner finden Sie hier.

Fotos: Andreas Tischler

