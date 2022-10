vivo bringt Funtouch OS 13 basierend auf Android 13 für ausländische Nutzer auf den Markt

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Dieses neue Betriebssystem bietet neue Personalisierungsoptionen, Sicherheitspgrades und benutzerfreundlichere Funktionen für ein reibungsloseres, ununterbrochenes Erlebnis

vivo hat offiziell das neue Funtouch OS 13 für Nutzer in Überseemärkten eingeführt. Basierend auf dem neu herausgegebenen Android 13 kombiniert dieses verbesserte Betriebssystem den designorientierten Wert von vivo mit neuen und verbesserten Personalisierungsoptionen, stärkeren Datenschutz- und Sicherheitsfunktionen und neuen Kontrollfunktionen für ein reibungsloseres, ununterbrochenes Erlebnis. vivo ist nicht nur bestrebt, Nutzern ein unbeschwertes Erlebnis zu bieten, sondern möchte sie auch in die Lage versetzen, ihre Kreativität und Einzigartigkeit über ihre Geräte auszudrücken.

Geben Sie Ihrem Bildschirm eine persönliche Note

Das Funtouch OS 13 gibt Benutzern eine visuellere Kontrolle über ihren Startbildschirm. Mit der Funktion für monochrome Symbole können Nutzer jetzt die Farbe ihrer Symbole auf dem Startbildschirm passend zu ihrem Hintergrund, dem System und App-Schnittstellen anpassen, um ihre Kreativität und Ausdruckskraft wirklich zu entfesseln.

Darüber hinaus ermöglicht das neue System den Benutzern, die Farben auf der Systemoberfläche und den integrierten Apps anzupassen, einschließlich Benachrichtungspaneln von Apps, Lautstärkeregeler, Taschenrechner und Uhr. Es kann die Farbe aus den bevorzugten Hintergrundbildern und Themen der Nutzer nehmen, um den richtigen Farbton zu bestimmen, und ihn dann auf die App-Oberfläche anwenden, um dem Gerät einen persönlicheren Eindruck zu geben.

Zusätzlicher Schutz und Sicherheit

Die neue Verankerungsfunktion für Apps hilft sensible Daten zu schützen und gibt Nutzern ein besseres Gefühl, was ihre Sicherheit und Privatsphäre betrifft. Wenn eine andere Person das Gerät verwendet, hält die zweistufige Verankerungsfunktion die ausgewählte App in der Ansicht und verhindert den Zugriff auf andere Apps auf dem Gerät. Diese Funktion ermöglicht eine größere Flexibilität, so dass der Besitzer Parameter festlegen und die erlaubten Aktionen innerhalb der verankerten App steuern kann, wenn andere Personen das Gerät verwenden.

Dieses Update ermöglicht es Benutzern auch, Fotos und Videos zu verbergen und den Zugriff verschiedener Anwendungen auf bestimmte Fotos selektiv festzulegen, um unerwünschte Ansichten auf ihren Geräten zu verhindern und den Datenschutz weiter zu verbessern.

Verbesserte Bedienelemente und benutzerfreundliche Funktionen für mehr Komfort

Um ein optimierteres Erlebnis für vivo-Nutzer zu schaffen, verfügt das Funtouch OS 13 außerdem über ein verbessertes App-Management, den iManager, der insbesondere dabei helfen kann, die Nutzungszeit der App zu überwachen. Wenn die CPU-Nutzung zu hoch ist, können Benutzer diese Anwendung mit einem Tap herunterfahren. iManager kann auch eine Überhitzung verhindern, indem die Anzahl der aktiven Anwendungen reduziert und die CPU-Frequenz basierend auf der Telefonkühlungsfunktion angepasst wird.

Zusätzlich zu Wettermeldungen verfügt das Dashboard auch über eine AQI-Karte für gesundheitsbewusste Nutzer, die mit einem detaillierten PM2.5-Index die neuesten Informationen zur Luftqualität abrufen können.

Zu erwarten sind auch Foto- und Video-Upgrades mit dem Premium-Erlebnis der Mobilgerätfotografie, für die vivo bekannt ist. Der professionelle Sucher macht das Fotografieren einfacher mit einem neuen Stabilisierungsring, der die Auswirkungen von unruhigen Händen reduziert.

Das neue Betriebssystem verfügt auch über einen verfeinerten Videobearbeitungsprozess, der es Nutzern ermöglicht, Videosound bei der Bildbearbeitung stumm zu schalten und sogar präzise Lautstärkeanpassungen für jedes Segment des Videos vorzunehmen, um eine Videoerstellung von professioneller Qualität zu bieten.

Für die Zugriffssteuerung wurden Verbesserungen an Farbkorrektur und -inversion vorgenommen und die Option hinzugefügt, Animationen für Nutzer mit bestimmten Befürfnissen, wie etwa für Sehbehinderte, zu entfernen.

Das Funtouch OS 13 wird ab dem 24. Oktober 2022 erhältlich sein, beginnend mit dem X80 Pro. vivo wird das Funtouch OS 13 schrittweise mehr Nutzern auf der ganzen Welt anbieten, mit einigen der bisher innovativsten Erlebnisse überhaupt.

Informationen zu vivo

vivo ist ein Technologieunternehmen, das innovative Produkte entwickelt, die auf designorientierten Werten basieren, wobei intelligente Geräte und intelligente Dienstleistungen im Mittelpunkt stehen. Das Unternehmen zielt darauf ab, eine Brücke zwischen Menschen und der digitalen Welt zu bauen. Durch einzigartige Kreativität bietet vivo den Nutzern ein zunehmend bequemes mobiles und digitales Leben. Im Einklang mit den Kernwerten des Unternehmens, zu denen Benfen*, Benutzerorientierung, designorientierter Wert, kontinuierliches Lernen und Teamgeist gehören, verfolgt vivo eine nachhaltige Entwicklungsstrategie mit der Vision, sich zu einem gesünderen und nachhaltigeren Unternehmen von Weltklasse zu entwickeln.

Während vivo die besten lokalen Talente zusammenbringt und entwickelt, um Spitzenleistungen zu erbringen, wird das Unternehmen von einem Netzwerk von F&E-Zentren in Shenzhen, Dongguan, Nanjing, Peking, Hangzhou, Shanghai und Xi'an unterstützt. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Entwicklung von hochentwickelten Verbrauchertechnologien, einschließlich 5G, künstliche Intelligenz, Industriedesign, Bildgebungssysteme und weitere neue Technologien. vivo hat außerdem ein intelligentes Fertigungsnetzwerk (einschließlich von vivo autorisierter Unternehmen) eingerichtet, das über eine jährliche Produktionskapazität von fast 200 Millionen Smartphones verfügt. Bis jetzt hat vivo sein Vertriebsnetzwerk auf mehr als 60 Länder und Regionen ausgeweitet und erfährt die Begeisterung von mehr als 400 Millionen Nutzern weltweit.

* „Benfen" ist ein Begriff, der die Haltung beschreibt, die richtigen Dinge zu tun und die Dinge richtig zu tun – die perfekte Beschreibung der Mission von vivo, um Wert für die Gesellschaft zu schaffen.

Bleiben Sie mit den neuesten Nachrichten zu vivo auf dem Laufenden: https://www.vivo.com/en/about-vivo/news

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1927083/image_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1926895/image_2.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/vivo-bringt-funtouch-os-13-basierend-auf-android-13-fur-auslandische-nutzer-auf-den-markt-301657374.html

Rückfragen & Kontakt:

vivo Name oliviabai @ vivo.com