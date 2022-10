Veeva stellt Veeva Vault CRM für Medtech vor

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) - Neue einheitliche CRM- und Content-Management-Anwendung bietet branchenspezifische Funktionen

für koordinierte und effektive Interaktion

Veeva Systems (NYSE: VEEV) kündigte heute Veeva Vault CRM for Medtech an, eine einheitliche Anwendung für Customer Relationship Management (CRM) und Content Management, die für Medtech-Vertriebsteams, Key-Account-Manager und medizinische Fachleute entwickelt wurde. Vault CRM ist derzeit für Early Adopters verfügbar und bietet Medizintechnikunternehmen branchenspezifische Funktionen, die ihre vielfältigen, sich ständig ändernden Anforderungen erfüllen, ohne dass kostspielige Anpassungen oder zeitaufwändige Integrationen erforderlich sind. Mit einer einzigen CRM-Anwendung, die Content-Management-Funktionen der Vault-Plattform von Veeva umfasst, können Medizintechnikunternehmen die Benutzerakzeptanz in kommerziellen und medizinischen Teams steigern und dadurch eine höhere Effizienz und Transparenz erzielen.

Vault CRM wurde für spezifische Branchenanforderungen entwickelt und bietet:

Inventarverwaltung von Beständen während ihrer Bewegungen zwischen Außendienstteams, Kunden und Patienten

von Beständen während ihrer Bewegungen zwischen Außendienstteams, Kunden und Patienten Chirurgische Fallverwaltung zur Verfolgung der spezifischen Produktnutzung durch medizinisches Fachpersonal (HCPs)

zur Verfolgung der spezifischen Produktnutzung durch medizinisches Fachpersonal (HCPs) Stakeholder-Navigation zwischen HCPs, Krankenhäusern, Laboren, Gesundheitssystemen, integrierten Liefernetzwerken (IDNs) und Gruppeneinkaufsorganisationen (GPOs)

zwischen HCPs, Krankenhäusern, Laboren, Gesundheitssystemen, integrierten Liefernetzwerken (IDNs) und Gruppeneinkaufsorganisationen (GPOs) Rückverfolgbarkeit von Inhalten durch Bearbeitungen, Genehmigungen und Verteilung, einschließlich Vereinbarungen

durch Bearbeitungen, Genehmigungen und Verteilung, einschließlich Vereinbarungen Verbindung mit Veeva Vault PromoMats zur Optimierung des Lebenszyklus digitaler Inhalte

„Die Geschäftsprozesse von Medtech umfassen eine Vielzahl von Stakeholder-Daten, Inhalten und Kommunikationen über persönliche und digitale Kanäle", sagte Frank Defesche, Senior Vice President und General Manager von Vault CRM. „Unternehmen müssen diese Informationen nicht mehr über Systeme, Dateien und E-Mails hinweg zusammenführen, da sie jetzt mit Veeva Vault CRM for Medtech eine einzige Anwendung dafür haben. Die einzigartige Fähigkeit von Veeva Vault, Inhalte und Daten zu verarbeiten, kann End-to-End-Geschäftsprozesse rationalisieren, Silos beseitigen, die Zusammenarbeit verbessern und die Kundenbeziehungen stärken."

Vault CRM basiert auf der Vault-Plattform von Veeva und ermöglicht es Medizintechnikunternehmen, kommerzielle Funktionen in Vertrieb, Medizin und Marketing mit der Produktentwicklung zusammenzubringen, einschließlich klinischer, regulatorischer und qualitätsbezogener Daten. Mit einem vernetzten Ökosystem von der Entwicklung bis zur Kommerzialisierung können Unternehmen Informationen nahtlos zwischen Teams austauschen und gleichzeitig die Kontrolle behalten und die Compliance gewährleisten.

Informationen zu Veeva Systems Veeva ist das global führende Unternehmen im Bereich Cloud-Software für die Life-Sciences-Branche. Mit einem Fokus auf Innovation, Produktvortrefflichkeit und Kundenerfolg dient Veeva mehr als 1.000 Kunden, die von den größten Pharmaunternehmen bis zu neuen Biotech-Unternehmen reichen. Als eine öffentlich-rechtliche Körperschaft ist Veeva bestrebt, die Interessen aller Stakeholder, wie etwa Kunden, Mitarbeiter, Aktionäre und der Branchen, für die das Unternehmen arbeitet, in Einklang zu bringen. Weitere Informationen finden Sie auf veeva.com/eu.

Zukunftsgerichtete Aussagen von Veeva

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen zu den Produkten und Dienstleistungen von Veeva und den erwarteten Ergebnissen oder Vorteilen aus der Nutzung unserer Produkte und Dienstleistungen, darunter bestimmte neue Lösungen und Anwendungen, die sich noch in der Entwicklung befinden oder nicht allgemein verfügbar sind. Diese Aussagen beruhen auf unseren derzeitigen Erwartungen. Die tatsächlichen Ergebnisse, die Verfügbarkeit und künftige Ereignisse im Zusammenhang mit diesen Produkten und Dienstleistungen können erheblich von den Angaben in dieser Mitteilung abweichen, und wir sind nicht verpflichtet, solche Aussagen zu aktualisieren. Es gibt zahlreiche Risiken, die sich negativ auf unsere Ergebnisse auswirken können. Dazu gehören auch die Risiken und Ungewissheiten, die in unserem Formular 10-Q für den Berichtszeitraum mit Abschluss zum 31. Juli 2022, das Sie hier abrufen können (eine Zusammenfassung der Risiken, die sich auf unser Geschäft auswirken können, finden Sie auf den Seiten 39 und 40), sowie in unseren späteren SEC-Berichten, die Sie unter sec.gov einsehen können.



