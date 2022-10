11. Ausgabe von Energy Tomorrow: Wege zur Energiewende

Einfach kurz die Welt retten

Wien (OTS) - Am 19. Oktober fand im Palais Niederösterreich zum elften Mal die Veranstaltung „Energy Tomorrow“ statt. Das Beratungsunternehmen TPA lud mit Unterstützung der Wirtschaftsrechtskanzlei Schönherr zum innovativen Branchenevent ein, das auch dieses Jahr wieder in hybrider Form – persönlich und als Livestream – veranstaltet wurde.

Das hochkarätig besetzte Podium beschäftigte sich mit den neuesten Entwicklungen in Sachen Umsetzbarkeit neuer Energiemodelle. Knapp 240 interessierte Teilnehmer:innen nahmen persönlich und via Livestream an der Veranstaltung teil. Andreas Tschas, Co-Founder und CEO von Glacier, übernahm gemeinsam mit Energy Tomorrow-Initiatorin Karin Fuhrmann, Mitglied des Management Teams bei TPA, die Begrüßung.

Florian Maringer, Referent für Klima und Energie des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie, eröffnete die diesjährige Ausgabe von Energy Tomorrow. Timo Leukefeld, Energie-Botschafter der Bundesregierung in Deutschland hielt die visionäre Keynote „Wie wollen wir in Zukunft leben?“. Bernd Rajal, Partner bei Schönherr Rechtsanwälte fokussierte in seinem Vortrag auf die Regulierungsfragen bei Wasserstoffprojekten: Vom Status Quo, Förderungen, Strategien bis hin zur neuen Gasbinnenmarktrichtlinie und zur Gasverordnung. Der polnische TPA Partner Wojciech Sztuba ging auf den Markt für erneuerbare Energie in Polen und CEE ein und wagte einen Ausblick für einzelnen Länder. Johannes Becker, TPA Partner in Rumänien, konzentrierte sich in seinem Beitrag auf die Zukunft und Finanzierung von Erneuerbarer Energie.

Den Vortrag „CO2-freie Wärme- und Kälteversorgung von Bestandsimmobilien und Neubauten zu Marktpreisen“ hielt Herbert Hetzel, CEO von Beyond Carbon Energy. Er blickte auf jene Bereiche mit hohem Potential für Dekarbonisierung und erkannte das Thema Energieversorgung als einen kritischen Erfolgsfaktor sowie maßgeblichen Faktor für den Wert einer Immobilie. Markus Tatzer, CEO von MOON power und Experte für E-Mobilität stellte die Frage, gab Einblicke in den Mobilitätswandel in zu E-Mobilität und ergänzende technologische Lösungen.

Alexander Ghezzo, Geschäftsführer der Ghezzo GmbH, moderierte das hochspannende Panel „Hoffnungsträger Wasserstoff. Potenziale, Chancen und Limits“: Die Podiumsteilnehmer waren Robert Hermann, Leiter Geschäftsbereich Umwelttechnik und Nachhaltigkeit bei TÜV SÜD, Markus Krug, Deputy Head of Gas Department bei Energie-Control Austria, Axel Sormann, Senior Expert Iron & Steelmaking bei K1-MET GmbH und Jürgen Streitner, Leiter Abteilung für Umwelt- und Energiepolitik der WKO.



