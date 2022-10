Fahrplanwechsel: Neuer Fahrplan für Bus und Bahn ab 11. Dezember

Im Fokus stehen verbessertes Bahnangebot am Wochenende und eine neue Verbindung auf Wien – Waldviertel – Südböhmen – Prag sowie zahlreiche Optimierungen des Busangebots.

Niederösterreich/Burgenland/Wien (OTS) - Ab 11. Dezember 2022 gelten neue Fahrpläne für Bus und Bahn in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland. Im Fokus liegen Angebote an Wochenenden und Feiertagen, wie der neue 10 Minuten-Takt der S45 „Vorortelinie“ oder zusätzliche Morgenzüge an der Nordbahn oder Laaer Ostbahn. Gute Nachrichten gibt es auch für Fahrgäste der Franz-Josefs-Bahn: Nicht nur wird mit „Silva Nortica“ eine Direktverbindung Wien – Prag über das Waldviertel angeboten, auch fahren ab 11. Dezember wieder alle Züge der S40 sowie R40 über Wien Spittelau (U4/U6) bis zum Franz-Josefs-Bahnhof. Bereits im Laufe des Jahres wurde der Freizeitverkehr gestärkt, etwa mit dem „Radexpress Burgenland“. Der Fahrplanwechsel bringt zudem zahlreiche Optimierungen im VOR-Regionalbusbereich. Die neuen Fahrpläne mit Gültigkeit ab 11. Dezember stehen bereits über die Fahrplanservices des VOR unter AnachB.VOR.at oder der VOR AnachB App zur Verfügung.

In Wien, Niederösterreich und dem Burgenland – einer Mobilitätsregion mit knapp vier Millionen Einwohner:innen und rund 60 Prozent der Fahrgäste Österreichs – wurden in den vergangenen Jahren wichtige Meilensteine in Richtung Mobilitätswende gesetzt: In dichter besiedelten Räumen wurden Taktverkehre im Bus- und Bahnangebot erreicht, eine moderne, barrierefreie Regionalbusflotte eingeführt und auch in ländlichen Gebieten konnte die bedarfsgerechte Versorgung mit Bus und Bahn ausgebaut werden.



„Mit Angebotsanpassungen den sich ändernden Lebenswelten der Menschen gerecht werden“

VOR Geschäftsführer Wolfgang Schroll: „Mit den aktuellen Angebotsanpassungen wird VOR den sich ändernden Lebenswelten der Menschen gerecht – auch am Wochenende sind heute mehr Menschen auf einen funktionierenden, gut abgestimmten öffentlichen Verkehr angewiesen.“ Er verweist auch darauf, dass zahlreiche Busverbindungen nicht nur an das erweiterte Bahnangebot angepasst wurden, sondern sehr viele weitere Optimierungen des Busfahrplans vorgenommen wurden.

VOR Geschäftsführerin Karin Zipperer: „Mit dem neuen Fahrplan optimiert VOR sein Angebot nicht nur für Pendler:innen und Schüler:innen, sondern weitet es auch im Freizeit- und Einkaufsverkehr aus. Dabei bietet er den Fahrgästen äußerst attraktive Tarife, die durch die Preisreduktion der VOR KlimaTickets noch einmal deutlich vergünstigt wurden.“

Hunderte Fahrplanänderungen mit 11. Dezember 2022

Insgesamt werden auf allen Bahnstrecken und Buslinien hunderte Änderungen umgesetzt. Großteils handelt es sich um Anpassungen im Minutenbereich, um etwa eine bessere Erreichbarkeit von Standorten oder auch die Sicherstellung von Umstiegsverbindungen zu erreichen. Jeder Fahrgast könnte betroffen sein, daher gilt die Bitte, die persönliche Route rechtzeitig zu prüfen. Dazu stehen die bewährten Fahrplanservices des VOR unter https://www.vor.at/fahrplan/ oder die VOR AnachB App zur Verfügung. Wichtig ist, bei der Routenabfrage einen Tag NACH der Fahrplanumstellung zu wählen, also z.B. Montag, 12. Dezember 2022. Eine Übersicht zu den kommenden Fahrplanänderungen ist unter https://www.vor.at/unternehmen/presse/neuer-fahrplan-2023 zusammengefasst.

Rückfragen & Kontakt:

Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) GmbH

Georg Huemer

Pressesprecher

01 95555 1512

georg.huemer @ vor.at