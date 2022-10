Dritter Nationalratspräsident Norbert Hofer tritt für den Erhalt der gedruckten „Wiener Zeitung“ ein

„Wiener Zeitung“ als älteste noch erscheinende Tageszeitung ist mediales Weltkulturerbe

Wien (OTS) - „Noch ist Zeit, die Entscheidung über das Aus der gedruckten Ausgabe der „Wiener Zeitung“ zu revidieren.“, richtet der Dritte Nationalratspräsident Norbert Hofer einen Appell an die Bundesregierung.

Mit der seit 1703 erscheinenden Zeitung würde nicht nur ein Stück Kultur verloren gehen, sondern auch die Medienvielfalt schrumpfen. „Einem resilienten Medium wie der Wiener Zeitung, das in seiner über 300-jährigen Geschichte schon zahlreiche Wirren und Veränderungen er- und überlebt hat, sollte eher der Status eines UNESCO-Weltkulturerbes verliehen werden, als die Druckerpresse von einem Tag auf den anderen anzuhalten.“, springt der Dritte Präsident der Zeitung zur Seite.

Norbert Hofer plädiert dafür, die „Wiener Zeitung“ in eine positive Zukunft zu führen. Auch er selbst habe in der Vergangenheit die Verlautbarungspflichten in der Druckausgabe kritisch gesehen. „Eine Umstellung auf rein digitale Kundmachungen, die Kosten- und Verwaltungsaufwand vor allem für kleine und mittlere Betriebe verringern, sehe ich auch weiterhin positiv.“, während Hofer das Vorgehen der Regierung kritisch betrachtet, „denn schon mit einem kleinen Teil der großen Investitionen und Inseratenkampagnen in anderen Medien könnte die „Wiener Zeitung“ vor dem Exodus bewahrt werden.“

