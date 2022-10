Lotto: Dreifachjackpot – am Nationalfeiertag warten rund 3,1 Mio. Euro

Solo-Sechser bei LottoPlus mit rund 300.000 Euro in Kärnten

Wien (OTS) - Der bevorstehende Nationalfeiertag am Mittwoch könnte für den einen oder die andere noch einen weiteren, schwerwiegenden Grund liefern, ordentlich zu feiern: Denn am Abend geht es bei Lotto „6 aus 45“ um die Chance, dreifacher Millionär zu werden. Es hat am vergangenen Sonntag erneut keinen Wettschein mit den „sechs Richtigen“ gegeben, und damit steht ein Dreifachjackpot auf dem Spiel, bei dem rund 3,1 Millionen Euro zu gewinnen sind.

Zwei Spielteilnehmer bzw. Spielteilnehmerinnen tippten einen Fünfer mit Zusatzzahl und erhalten jeweils mehr als 64.000 Euro. Ein Gewinn wurde per Quicktipp in Niederösterreich erzielt, der andere per Normalschein in Oberösterreich.

Utl.: LottoPlus

Über einen Solo-Sechser und damit über eine ordentliche sechsstellige Gewinnsumme durfte sich am Sonntag ein Kärtner freuen. Er bekommt nicht nur für seinen Sechser mehr als 297.000 Euro, sondern erzielte, da er das System 0/07 verwendet hatte, auch noch sechs Fünfer und konnte seinen Gesamtgewinn damit auf mehr als 304.000 Euro erhöhen. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um rund 200.000 Euro.

Utl.: Joker

Zwei Wettscheine trugen die richtige Joker Zahl, und auf beiden war auch das „Ja“ angekreuzt. Damit gehen rund 112.500 Euro einmal nach Kärnten und einmal in die Steiermark.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 23. Oktober 2022

3fach JP Sechser, im Topf bleiben EUR 2.374.960,75 – 3,1 Mio. warten 2 Fünfer+ZZ zu je EUR 64.021,90 89 Fünfer zu je EUR 1.569,40 273 Vierer+ZZ zu je EUR 153,40 4.614 Vierer zu je EUR 50,40 7.074 Dreier+ZZ zu je EUR 14,80 79.494 Dreier zu je EUR 5,30 254.446 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 6 8 12 37 39 43 Zusatzzahl 28

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 23. Oktober 2022

1 Sechser zu EUR 297.742,80 63 Fünfer zu je EUR 1.107,00 2.671 Vierer zu je EUR 23,30 44.675 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 2 13 14 20 34 35

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 23. Oktober 2022

2 Joker zu je EUR 112.499,30 9 mal EUR 8.800,00 95 mal EUR 880,00 1.106 mal EUR 88,00 10.550 mal EUR 8,00 109.030 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 9 8 8 6 8 1

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Lotterien

Günter Engelhart

01 / 790 70 / 31910

Gerlinde Wohlauf

01 / 790 70 / 31920



https://www.lotterien.at

https://www.win2day.at