Im COCO fin den eigenen Finanzen auf der Spur

Neues Mitmach-Labor zum Thema Finanzbildung im GWM eröffnet

Wien (OTS) - Mit dem COCO fin wurde heute im Österreichischen Gesellschafts- und Wirtschaftsmuseum ein neues Mitmach-Labor zum Thema Finanzbildung für Jugendliche ab 14 Jahren eröffnet. Dort erfahren Schulklassen in interaktiven Workshops, wie Finanzen, Gesellschaft und persönliches Alltagsleben zusammenhängen und welche Möglichkeiten sie haben, diese aktiv mitzugestalten.

Eröffnet wurde das COCO fin von Johannes Rauch, Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz: „Aus meiner Erfahrung als ehemaliger Sozial- und Schuldnerberater weiß ich, welche Herausforderungen die Finanzwelt für Kinder und Jugendliche darstellt. Die Welt wird komplexer, die finanzielle Situation schwieriger – multiple Krisen und enorme Preissteigerungen verschärfen diese Herausforderungen nur noch. Wir müssen daher Kindern und Jugendlichen die richtigen Werkzeuge für ein gutes und verantwortungsvolles Leben in die Hände geben. Finanzbildung bedeutet daher für mich vor allem: Wie gehe ich richtig mit Geld um und schütze mich vor finanziellen Problemen wie Überschuldung? Das Projekt COCO fin stärkt diese Fähigkeit und trägt einen wesentlichen Beitrag für partizipatorische, lebensweltnahe, ökosoziale und alltagsrelevante Finanzbildung. Ich schätze die langjährige Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Gesellschaft- und Wirtschaftsmuseum und bedanke mich für die wertvolle Arbeit, welche sie tagtäglich leisten.“

Das COCO fin ist das zweite – von Thomas Marschall kuratierte – Mitmach-Labor, das in enger Zusammenarbeit mit dem Sozialministerium erarbeitet wurde. Koordiniert und gemanagt wurde das Projekt von Christiane Thenius.

Nach dem großen Erfolg des COCO lab, das sich auf bewusstes Konsumieren konzentriert, war eine Erweiterung des Angebots der logische Schritt. Dazu Beate Blaschek, Leiterin der Abteilung für Finanzdienstleistungen und Verbraucherbildung sowie Gruppenleiterin im Sozialministerium: „Verbraucherbildung ohne Finanzbildung ist undenkbar; die beiden bedingen einander, so wie Märkte und Kapital einander bedingen. Verantwortungsvolles Konsumieren braucht auch eine Strategie zum verantwortungsvollen Umgang mit Geld!“

Alltagsrelevante Finanzbildung im Mittelpunkt

COCO fin setzt sich zusammen aus COCO für COnscious COnsumers, die bewussten Konsument:innen, und fin für Forschen, Interesse zeigen, nachhaltig Wissen aneignen – rund ums Finanzieren. Im Fokus stehen die täglichen Finanzen und wie mittels Geld-Einnahmen und Geld-Ausgaben das individuelle Leben gestaltet werden kann (Financial Capability).

COCO fin-Kurator Thomas Marschall: „COCO fin dient der Aufklärung und Bewusstmachung unserer alltäglichen, finanziellen Möglichkeiten und Verpflichtungen. Die Schüler: innen simulieren im COCO fin spielerisch, aber eindrücklich, welche finanziellen Chancen und daraus resultierende Konsequenzen ihnen zur Entscheidung im Alltag offenstehen. Ziel des COCO fin ist es, seinen jungen Besucher: innen angewandt erfahrbar zu machen, dass der wohl überlegte Umgang mit Finanzen große Vorteile für ihre individuelle Lebensführung mit sich bringt, denn: entweder wir kontrollieren unsere Finanzen oder unsere Finanzen kontrollieren uns.“

Aufgebaut als geführter 2-Stunden-Workshop über sieben Stationen, erhalten die Jugendlichen im COCO fin wichtige Informationen über Steuern, Sozialabgaben, falsche und richtige Veranlagungsformen sowie über finanzielle Problemzonen wie überhöhte Kreditverzinsung oder Leasingraten. Alltagssituationen und damit verbundene Fragestellungen werden gemeinsam mit den Vermittler:innen spielerisch simuliert, erfahrbar gemacht und anschließend analysiert.

Der Raum als Bühne von the next ENTERprise Architects

Außergewöhnlich im COCO fin-Labor ist auch die Architektur – diese stammt erneut aus der erprobten Hand von the next ENTERprise Architects. Der Veranstaltungssaal wurde von sämtlichen Einbauten befreit, akustisch ertüchtigt und in ein neues Farbkonzept getaucht um als RaumBühne von den neu konzipierten, beweglichen „Bühnenelementen“ bespielt zu werden. Je nach Veranstaltungsformat können so maßgeschneiderte Szenarien für Vorträge, Symposien, Empfänge – und vor allem für die Mitmachausstellung COCO fin erstellt werden. Das lebendige Ambiente soll die Schüler:innen zum aktiven Lernen und Tun herausfordern.

Der große “Puzzletisch“, die „janusköpfige Tribüne“, die „Vorhangspirale“, der „fahrende Bildschirm“, das Rednerpult und die Stühle, alle Elemente sind unterschiedlich kombinierbar oder verschwinden gänzlich hinter dem blauen Vorhang „Horizont“ am Ende des Raumes. Das Spiel kann beginnen.

Die COCO fin Workshops sind kostenlos und können ab sofort gebucht werden.

Sie finden Montag bis Freitag (ausgenommen Ferien und Feiertage) statt und sind für bis zu 25 Teilnehmer:innen pro Termin geeignet.

Vermittlungs-Hotspot Gesellschafts- und Wirtschaftsmuseum

Basierend auf Otto Neurath, leistet das Österreichische Gesellschafts- und Wirtschaftsmuseum mit neuen Vermittlungsmethoden einen zentralen Beitrag zur sozialen Aufklärung für junge Menschen. In einem breitgefächerten Angebot an Workshops, welche Themen wie Konsum und Finanzen, Demokratie oder Arbeitswelt behandeln, werden gesellschaftliche und ökonomische Fakten zeitgemäß in Bildern, visuellen Medien und simulierten Alltagssituationen aufbereitet und mit den Teilnehmer:innen gemeinsam erarbeitet. In den letzten 15 Jahren erreichte das GWM mit seinen Angeboten 1,5 Mio. Jugendliche und bereitete sie damit ein Stück auf die Fragen der Zukunft vor. Dieser erfolgreiche Weg wird weiter beschritten.



