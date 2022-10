Der ORF am Nationalfeiertag (2)

Mit u. a. „Der Nationalfeiertag – Kranzniederlegung, Angelobung, Sonderministerrat“ in ORF 2, Schwerpunkt made in Austria in ORF III und 3sat

Wien (OTS) - Zahlreiche TV-Höhepunkte in ORF 2 und ORF III: Noch bevor bei „9 Plätze – 9 Schätze“ im ORF-2-Hauptabend der schönste Platz des Jahres gekürt wird, stehen in ORF 2 sowie in ORF III und 3sat eine Vielzahl von Produktionen mit Österreich-Bezug auf dem Programm.

Das ORF-2-Programm bis 20.15 Uhr

„Der Nationalfeiertag – Kranzniederlegung, Angelobung, Sonderministerrat“ um 9.00 Uhr in ORF 2: Der Nationalfeiertag 2022 könnte heuer wieder ein Volksfest wie in früheren Zeiten werden. Die Leistungsschau des Heers am Wiener Heldenplatz wird heuer größer als in den vergangenen Jahren. In Filmbeiträgen von Oscar-Preisträger Stefan Ruzowitzky werden verschiedene Aspekte der Miliz beleuchtet. Bundespräsident und die Bundesregierung legen Kränze am Burgtor nieder, ein Ministerrat findet statt, die Staatsspitzen werden Ansprachen halten. Weitere Highlights: Mehr als 1.000 Rekruten legen das Gelöbnis ab. Eurofighter überfliegen die Innenstadt und Fallschirmspringer landen mitten auf dem Heldenplatz. Der Vorturner der Nation Philipp Jelinek („Fit mit Philipp“) wird Heeressportlerinnen und Heeressportler zum Mitmachen animieren. Unter der Regie von Kurt Pongratz werden u. a. Drohnenkameras spektakuläre Aufnahmen liefern. Durch die Sendung führt Rebekka Salzer. Mit ihr im Newsroom werden Innenpolitikchef Hans Bürger und Generalmajor Bruno Günter Hofbauer die aktuellen politischen und militärischen Aspekte rund um den Nationalfeiertag und das Bundesheer beleuchten.

„Österreich-Bild am Feiertag: Geschichten von Häusern und Menschen – 800 Jahre Stadt Wels“, um 18.25 Uhr in ORF 2:

Filmregisseur Andreas Gruber begegnet spannenden Persönlichkeiten aus seiner Heimatstadt Wels, die heuer ihren 800. Geburtstag feiert. In einem filmischen Essay erinnern sich unter anderem der international erfolgreiche Dirigent Franz Welser-Möst, die Universitätsprofessorin Ingeborg Gabriel oder die Jazz-Sängerin Lia Pale an ihre Kindheit und das Lebensgefühl ihrer Jugend in Wels. Sie erzählen, wie prägend Orte sein können, wann es Zeit ist zu gehen, wie sentimental der Blick zurück sein darf oder aber, was Lokalpatriotismus für sie bedeutet. Die filmische Annäherung beginnt bei der beeindruckenden Architektur des Stadtzentrums – der bebaute Raum als Ausgangspunkt städtebaulicher Entwicklung, aber ebenso Schauplatz der Zeitgeschichte. In den 1950er Jahren wurde die Stadt zum Drehort und zur Kulisse zahlreicher österreichischer Heimatfilme.

Der Nationalfeiertag in ORF III

Auch ORF III präsentiert zum Nationalfeiertag einen abwechslungsreichen Schwerpunkt made in Austria: Das Programm startet mit einer Ausgabe von „Cultus – Der Feiertag im Kirchenjahr“ (7.30 Uhr) über diesen so symbolischen Tag für die Nation Österreich, gefolgt von insgesamt 15 Filmporträts ausgewählter „Ikonen in Rot-Weiß-Rot“. Im Mittelpunkt der Dokumentationen stehen ab 7.45 Uhr bekannte Persönlichkeiten aus Kunst, Kultur und Unterhaltung: Fritz Muliar, Paula Wessely, Ossy Kolmann, Waltraut Haas, Georg Kreisler, Gerhard Bronner, Heinz Conrads, Ernst Waldbrunn, Karl Farkas, Alfred Böhm, Romy Schneider, Hans Moser, Gunther Philipp und Otto Schenk.

Um 19.25 Uhr feiert die „zeit.geschichte“-Neuproduktion „Der Nationalfeiertag und seine Geschichte“ TV-Premiere. Der von Karin Schiller gestaltete Film beleuchtet die Entstehungsgeschichte und die vielfältige Aneignung des österreichischen Nationalfeiertags.

Der ORF-III-Hauptabend am Nationalfeiertag würdigt Hubert von Goisern zum 70. Geburtstag mit einer neuen Ausgabe der Reihe „André Hellers Menschenkinder“ (20.15 Uhr), in der der österreichische Musiker über sein Leben, seine Leitmotive und die Wendepunkte seiner Karriere spricht. Danach erzählt die Dokumentation „Hubert von Goisern: Brenna tuat’s schon lang“ (21.40 Uhr) die Lebensgeschichte des Ausnahmekünstlers. Seine Kompositionen werden darin im Kontext gezeigt, aus dem sie entstanden sind.

3sat am Nationalfeiertag: Wiedersehen mit rot-weiß-roten Naturfilm-Highlights, zwei ORF/3sat-Neuproduktionen im Hauptabend

3sat zeigt am österreichischen Nationalfeiertag eine breite Palette heimischer Naturfilmproduktionen: Zu sehen sind u. a. die „Universum“-Highlights „Glockner – Der Schwarze Berg“ (10.15 Uhr) von Georg Riha, Manfred Christ und Harald Pokieser, „Hermann Maier: Meine Heimat – Naturjuwel Salzburg“ (13.30 Uhr) von Barbara Puskás, „Österreich – Land der grünen Grenzen“ (14.35 Uhr) von Gernot Lercher, „Wildnisse im Herzen Europas – Österreichs Nationalparks“ (16.10 Uhr) von Barbara Puskás und „Lungau – Wildnis im Herzen der Tauern“ (17.45 Uhr) von Waltraud Paschinger sowie „Faszination Dachstein“ aus der ORF-Reihe „Österreich-Bild“ (13.20 Uhr) von Heli Putz. Im Hauptabend stehen die beiden ORF/3sat-Neuproduktionen „Werden wir immer dümmer?“ und „So schlau sind Tiere“ von Florian Kröppel und Kurt Langbein auf dem 3sat-Feiertagsprogramm.

„Der Nationalfeiertag – Kranzniederlegung, Angelobung, Sonderministerrat“ barrierefrei in ORF 2

Die Live-Übertragung am Nationalfeiertag „Kranzniederlegung, Angelobung, Sonderministerrat“ am Mittwoch, dem 26. Oktober, von 9.05 bis 12.15 Uhr in ORF 2 wird barrierefrei ausgestrahlt. Für gehörlose und hörbehinderte Zuschauer/innen stehen im ORF TELETEXT auf Seite 777 sowie auf der ORF-TVthek Live-Untertitel zur Verfügung. Zudem wird die Übertragung mit Österreichischer Gebärdensprache angeboten und von den ÖGS-Dolmetscherinnen Sabine Zeller und Barbara Gerstbach übersetzt – auf ORF 2 Europe (via Satellit und Kabel), ORF 2 SD (via simpliTV), auf der ORF-TVthek via Live-Stream und Video-on-Demand. Die barrierefreien Sendungen sind auf der ORF-TVthek sieben Tage als Video-on-Demand abrufbar.

