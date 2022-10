FPÖ – Belakowitsch: ÖVP-Korruption auch am 2. November noch brandaktuell

Freiheitliche Zustimmung zu Sondersitzungstermin, weil Anwesenheit des ÖVP-Kanzlers versprochen wurde

Wien (OTS) - Die gemeinsam von FPÖ und SPÖ beantragte Sondersitzung anlässlich der jüngsten Aussagen von Thomas Schmid wird am 2. November 2022 stattfinden. Das wurde in der heutigen Sonder-Präsidiake beschlossen, an der FPÖ-Klubobmann-Stellvertreterin NAbg. Dr. Dagmar Belakowitsch teilgenommen hat. Ihr Fazit: „Auch wir hätten die Sitzung gerne schon morgen gehabt, was aber logistisch schwierig geworden wäre. Da Kanzler Nehammer am 27. und 28. Oktober im Ausland ist, erfolgte schließlich eine Einigung auf den 2. November. Wie ÖVP-Klubobmann Wöginger in der Präsidiale bestätigt hat, wird der Kanzler an diesem Tag im Parlament erscheinen. Das ist uns besonders wichtig. Und ganz ehrlich gesagt: Die ÖVP-Korruption ist auch am 2. November noch immer brandaktuell.“

