ICT Austria zeichnet AMAG und Digitalisierungs-Partner ACP CUBIDO mit dem „Juwel für nachhaltige Digitalisierungsprojekte“ aus

Im prämierten Projekt geht es um Einsparung wertvoller Ressourcen mittels IoT, Big Data und Data Science.

Wien (OTS) - Beim diesjährigen Jahresevent der ICT Austria – Center for Business Technology, das unter dem zukunftsgerichteten Motto „Sustainable Digitalization“ stand, wurden herausragende Digitalisierungsprojekte mit Fokus auf Nachhaltigkeit prämiert. Das „Juwel im Bereich Data Science“ ging dabei an die AMAG Austria Metall AG und ihren Digitalisierungs-Partner ACP CUBIDO Digital Solutions GmbH. Staatssekretär Florian Tursky überreichte die begehrte Auszeichnung im Rahmen der exklusiven Galaveranstaltung an Werner Aumayr, CIO der AMAG, Manuela Schreyer, Data Analyst in der Unternehmenstechnologie der AMAG, sowie Wolfgang Ennikl, Geschäftsführer der ACP CUBIDO.

Ressourcen-Optimierung mittels Big Data-Ansatz

In dem prämierten Projekt geht es um die Verringerung von Ausschuss und die Einsparung wertvoller Energie und Rohstoffe mittels IoT, Big Data, Künstlicher Intelligenz und Data Science basierend auf der Technologie von Microsoft Azure. Seit mehr als 15 Jahren entwickelt die AMAG physikalisch basierte Simulationswerkzeuge, um die komplexen Prozessschritte bei der Herstellung von Aluminiumwalz- und Gussprodukten beschreiben und optimieren zu können. Ergänzend dazu werden seit einigen Jahren gemeinsam mit den Expert:innen der ACP CUBIDO statistische Methoden sowie Big Data und Predictive Analytics eingesetzt. Die Kombination dieser IT-Lösungsansätze hat zu sehr erfolgreichen Neuentwicklungen und Optimierungen in der AMAG geführt.

Werner Aumayr, CIO der AMAG Austria Metall AG: „ Wir freuen uns sehr über diese renommierte Auszeichnung und sehen uns dadurch auch in unserem nachhaltigen Weg bestärkt. Das Projekt war und ist von einer sehr engen Zusammenarbeit zwischen dem AMAG- und dem ACP CUBIDO-Team geprägt und konnte nur gemeinsam mit den Expert*innen aus den Fachabteilungen und der IT-Abteilung der AMAG realisiert werden. ACP CUBIDO verantwortete dabei das Software-Engineering zur Anbindung von Maschinen sowie Data-Engineering, um die gesammelten Daten aufzubereiten. Dabei reden wir von rund 10.000 Sensoren pro Maschine, die uns im Millisekunden-Takt Daten liefern. Die Data Scientist*innen setzten anschließend auf der Datenbasis auf, um relevante Erkenntnisse aus den Daten gewinnen und für die Produktion umsetzbar zu machen. Mittels KI, Data Science und Predictive Analytics können wir heute den Prozess zur Herstellung von Luftfahrtwerkstoffen optimieren. “

Die AMAG Austria Metall AG zeigt in ihrem Pilotprojekt am Produktionsstandort Ranshofen wie Data Science zur Optimierung von Produktionsprozessen genutzt werden kann. AMAG ist Experte für Guss- und Walzprodukte aus Aluminium insbesondere für Produkte der Luftfahrtindustrie. Die größte Herausforderung im Rahmen des ausgezeichneten Projekts und damit die wichtigste Aufgabenstellung war die Qualitätsüberprüfung, die allerdings erst am Ende des Prozesses möglich ist. Schädliche Produktionsbedingungen sollten aber idealerweise bereits erkannt werden, noch bevor Ausschuss produziert wird. Das machte bereits am Beginn des Projekts konkrete Fragen zu den unterschiedlichsten Einflussfaktoren notwendig, um Prozessdaten in der richtigen Qualität und richtigen Granularität sammeln und statistisch analysieren zu können. Die Expert:innen der ACP CUBIDO konnten hier mit ihrem umfassenden Know-how wertvolle Unterstützung leisten.

Wolfgang Ennikl, Geschäftsführer der ACP CUBIDO Digital Solutions GmbH, freut sich über die öffentliche Anerkennung: „ In dem gemeinsamen Projekt mit der AMAG lag der Fokus von Beginn an auf dem Thema Ressourcenschonung. Mit diesem herausragenden Projekt zeigt die AMAG einmal mehr, wie wertvoll Unternehmensdaten sein können, und welche Potentiale mit deren Nutzung gehoben werden können. Durch den Einsatz von IoT, Big Data, Künstlicher Intelligenz und Data Science konnten Einflussfaktoren auf die Produktqualität identifiziert und entsprechend optimiert werden. Dadurch lassen sich in diesem konkreten Anwendungsfall der Ausschuss verringern, wertvolle Energie sparen und enormes Einsparungspotenzial im kostspieligen Produktionsprozess realisieren. Wir sind sehr stolz darauf, dass wir diesen wichtigen Schritt in den Nachhaltigkeitsbemühungen der AMAG so erfolgreich begleiten durften. “

Über ACP

ACP unterstützt Unternehmen, Behörden und Organisationen dabei, neue Ideen noch erfolgreicher umzusetzen sowie ihre Produkte und Prozesse zukunftsorientiert zu gestalten. Das 360° IT-Portfolio von ACP stärkt die Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit der Kund:innen mit individuellen Lösungen, neuesten digitalen Services und frischen Ideen.

Mit mehr als 50 Geschäftsstellen in ganz Österreich und Deutschland ist ACP immer in Kund:innennähe und zuverlässiger und kompetenter Ansprechpartner. ACP Expert:innen sind von international führenden Herstellern wie Apple, CISCO, DELL Technologies, Hewlett Packard Enterprise, HP, Microsoft, NetApp oder VMware zertifiziert.

ACP CUBIDO ist Spezialist für Analytics, Softwareentwicklung und Prozessautomatisierung. Gemeinsam mit ihren Kunden entwickelt ACP CUBIDO maßgeschneiderte Softwarelösungen, unterstützt sie bei der Erfassung, Analyse und Aufbereitung von Daten jeglicher Art oder bei der Automatisierung und Optimierung ihrer Geschäftsprozesse.

Im Geschäftsjahr 2021/22 erzielte die ACP Gruppe einen Umsatz von 766 Millionen Euro und beschäftigte mehr als 2.100 Mitarbeitende.

Mehr Informationen unter: www.acp.at

