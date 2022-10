Österreichischer Preis für Freies Wissen 2023 ausgeschrieben

Wikimedia Österreich startet Aufruf an Menschen und Organisationen, die Wissen unter einer freien Lizenz vermitteln.

Unser erster österreichischer Preis für Freies Wissen im Jahr 2020 machte die Vielfalt spannender Projekte in Österreich sichtbar und zeigte, dass Freies Wissen soviel mehr sein kann als die Wikipedia. Seither hat sich wieder einiges getan und wir freuen uns auf spannende Einreichungen. Claudia Garád, Geschäftsführerin Wikimedia Österreich

Wien (OTS) - Wikimedia Österreich ruft zum zweiten Mal zu Einreichungen für den Österreichischen Preis für Freies Wissen auf. Menschen und Organisationen, die Wissen und Bildungsinhalte unter einer freien Lizenz vermitteln, sind zur Teilnahme eingeladen. Die Preisverleihung findet am 28. Jänner 2023 am Wiener Ball der Wissenschaften statt.

Bis 20. November 2022 können Vorschläge in zwei Kategorien eingereicht werden. Ein undotierter Preis geht an die Institution des Jahres. Für zivilgesellschaftliches Engagement einer Person oder Organisation sind 1.000 Euro Preisgeld vorgesehen. Claudia Garád, Geschäftsführerin von Wikimedia Österreich, betont die Bandbreite auszeichnungswürdiger Initiativen: „ Unser erster österreichischer Preis für Freies Wissen im Jahr 2020 machte die Vielfalt spannender Projekte in Österreich sichtbar und zeigte, dass Freies Wissen soviel mehr sein kann als die Wikipedia. Seither hat sich wieder einiges getan und wir freuen uns auf spannende Einreichungen. ” Ausgezeichnet wurden damals der FWF Wissenschaftsfonds sowie der Verein Open Knowledge Maps.

Die Preisverleihung im Rahmen des 8. Wiener Balls der Wissenschaften, unter Ehrenschutz von Bundespräsident Univ.Prof.Dr. Alexander Van der Bellen, unterstreicht die öffentliche Würdigung dieses Engagements. Der Ball im Wiener Rathaus bezieht die gesamte Wiener Forschungs- und Hochschullandschaft mit ein. Die Preisverleihung ist in den Public Domain Month international eingebunden. Damit wird jährlich im Jänner weltweit der Blick auf freie Inhalte gelenkt. Anlass dafür ist die jeweils im Jänner vollzogene Übertragung kreativer Werke in die sogenannte Gemeinfreiheit (Public Domain), womit dieses Wissen einer möglichst großen Öffentlichkeit kostenlos zugänglich gemacht wird.

Wikimedia Österreich ist der österreichische Zweigverein der Wikimedia Foundation, der Betreiberin der Wikipedia und ihrer Schwesterprojekte. Der 2008 gegründete Verein mit Sitz in Wien setzt sich auf verschiedenen Ebenen für Freies Wissen ein.

Website zum Preis: https://freieswissen.net/

Call for entries: Nähere Informationen und Einreichformular: https://freieswissen.net/

Rückfragen & Kontakt:

Claudia Garád

Geschäftsführerin

mobil: +43 699 141 28615

claudia.garad @ wikimedia.at

www.wikimedia.at