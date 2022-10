Ab 3. November: Wiener Linien passen Straßenbahn- und Bus-Fahrplan an

Wien (OTS) -

Durchschnittliche Intervalldehnung bei Bus und Straßenbahn beträgt 30 Sekunden

Keine Anpassung in der Morgenspitze und bei U-Bahn-Fahrplan

GF Reinagl: „Anpassung bringt Planungssicherheit für Fahrgäste und Entlastung des Fahrpersonals.“



Wie viele andere Branchen stellt der Generationenwechsel und die unter anderem damit verbundene angespannte Situation am Arbeitsmarkt auch die Wiener Linien vor große personelle Herausforderungen. Das Öffi-Unternehmen bereitet sich seit langer Zeit auf die Pensionierungswelle vor und setzt eine Vielzahl an Maßnahmen, um Jobs zu attraktivieren. So wurden vorausschauend Ausbildungsplätze verdoppelt und der Stellenwert von Ausbildungen z. B. durch die neue Lehrwerkstätte oder ein neues Lehrangebot ausgeweitet. Derzeit laufen große Recruiting-Kampagnen für Straßenbahnfahrer*innen und Buslenker*innen-Nachwuchs. Mitarbeiter*innen mit gültiger Fahrberechtigung werden für den Einsatz im Fahrdienst motiviert, Pensionist*innen werden angesprochen, ob sie ihre Fahrberechtigung reaktivieren wollen.

Um längere Wartezeiten bei kurzfristigen Ausfällen in dieser Übergangsphase zu vermeiden, nehmen die Wiener Linien zum Ende des Ferienfahrplans im Herbst nun geringfügige Fahrplananpassungen auf einigen Straßenbahn- und Buslinien vor. Trotz der angespannten Personalsituation und dem Mehrbedarf an Straßenbahnfahrer*innen und Buslenker*innen will das Öffi-Unternehmen zu jeder Zeit ein verlässliches und flächendeckendes Angebot für die Fahrgäste zur Verfügung stellen. Zudem wird so das bestehende Fahrpersonal entlastet und der Betrieb auf eine etwaige weitere Coronawelle vorbereitet.

Wiener Linien-Geschäftsführerin Alexandra Reinagl dazu: „Der Betrieb ist das Herzstück unseres Unternehmens. In den letzten Jahren hat der Druck auf unser Fahrpersonal stetig zugenommen. Ausgangspunkt dafür war die Coronapandemie, in der es uns trotz vielen Personalausfällen gelungen ist, den Betrieb stets aufrecht zu halten. Um unsere Fahrer*innen und Lenker*innen zu entlasten und unseren Fahrgästen mehr Planungssicherheit zu geben, setzen wir nun geringfügige Fahrplananpassungen um.“

Intervallanpassung stabilisiert Fahrplan und sorgt für Planbarkeit

Alle 164 Linien und über 5.600 Haltestellen werden weiter zuverlässig angefahren. Auf 11 der 28 Straßenbahnlinien und 9 der 131 Buslinien gilt ab 3. November bis auf Widerruf ein angepasster Fahrplan. Für die U-Bahn sind derzeit keine Änderungen geplant.

Priorität für die Wiener Linien hat der Berufs- und Schüler*innenverkehr. In den Hauptverkehrszeiten in der Früh sind deshalb alle Linien weiterhin im dichtesten Intervall unterwegs. Anpassungen gibt es ausschließlich außerhalb der Morgenspitze von Montag bis Samstag. Die Bandbreite der Intervalldehnung bei Straßenbahn und Bus liegt im Bereich von 15 Sekunden (4‘ auf 4‘15‘‘) bis maximal 40 Sekunden (6‘ auf 6‘40‘‘). Der Mittelwert liegt bei einer Ausdehnung der Intervalle von rund 30 Sekunden. Wenn Züge ungeplant ausfallen, kann es zu Intervallen von bis zu 30 Minuten kommen. Das gilt es mit dieser Maßnahme zu vermeiden, wobei kurzfristige Ausfälle – gerade aufgrund unvorhersehbaren Corona-Entwicklung – nicht gänzlich ausgeschlossen werden können.

Jetzt für Job mit Zu(g)kunft bewerben!

Bereits in den vergangenen Jahren wurde die Anzahl der Ausbildungsplätze für U-Bahn- & Straßenbahnfahrer*innen, sowie Buslenker*innen nach oben geschraubt. Heuer gibt es doppelt so viele Ausbildungsplätze wie noch vor ein paar Jahren. Zusätzlich werden U-Bahn- und Straßenbahnfahrer*innen verstärkt in Teilzeit gesucht. Fast wöchentlich starten neue Schulen mit je 12 Personen mit einer umfassenden, bezahlten Ausbildung. Die Bewerbungen für die verantwortungsvollen und sicheren Jobs mit Zukunft laufen derzeit noch: job.wienerlinien.at

Linien mit Intervallanpassungen



Straßenbahnlinien O, 2, 6, 11, 25, 26, 30, 31, 43, 46, 49

Buslinien 1A, 7A, 13A, 14A, 26A, 35A, 40A, 48A, 59A



Alle Infos zu den aktuellen Fahrplänen finden Sie hier: www.wienerlinien.at/fahrplan



Rückfragen & Kontakt:

Wiener Linien Kommunikation

Tanja Gruber

Tel. 0664 8222500

tanja.gruber @ wienerlinien.at

www.wienerlinien.at