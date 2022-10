Bibel TV - Highlights im November: Don Matteo mit Terence Hill in dt. Erstausstrahlung

Start der italienischen Erfolgsserie - Außerdem: "Drei Wege - Tres Caminos" begleitet Pilger auf dem Jakobsweg (FOTO)

Hamburg (ots) - Am 11. November beginnt auf Bibel TV die beliebte italienische Serie "Don Matteo" um den sympathischen Pfarrer und Hobby-Kriminalisten Don Matteo, der sich durch seine Ambitionen als Ermittler nicht nur Freunde macht. Immerhin sind seine Ausflüge in die Polizeiarbeit in der Regel von Erfolg gekrönt, was seinen guten Freund, den Polizisten Nino Cecchini, dazu animiert, dem radelnden Pfarrer immer wieder neue Fälle zuzustecken. Ohne dessen Empathie und Menschenkenntnis ginge da natürlich nichts, weswegen ihn die Carabinieri trotz Rivalitätsgeplänkel schlussendlich gewähren lassen. - In Italien konnte die Serie bis zu 9 Millionen Zuschauer vor die Bildschirme locken. (Jeweils Fr., 20:15 Uhr)

Die Mini-Serie "Drei Wege - Tres Camions", ebenfalls in deutscher TV-Erstausstrahlung, handelt von fünf Freunden aus fünf verschiedenen Ländern, die auf Pilgerreisen auf dem Jakobsweg zwischen 2001 und 2022 besondere Momente ihres Lebens durchleben. Im Laufe der Zeit passiert vieles - Träume zerplatzen, Freundschaften entstehen und zerbrechen, und die Persönlichkeiten verändern sich. Der Film begleitet Freunde auf einer Zeitreise durch ihr Leben. (3.,10. und 17.11., jeweils Do., 20:15 Uhr)

Der besondere Spielfilm beschäftigt sich am 05.11. um 20:15 Uhr mit dem einflussreichen Wirken von Papst Johannes XXIII., der 1958 zunächst als "Übergangslösung" zum Papst gewählt wurde: "Ein Leben für den Frieden - Papst Johannes XXII" portraitiert einen außergewöhnlichen Menschen, der in seiner fünfjährigen Amtszeit als Papst mit besonderem diplomatischem Geschick, aber auch sehr viel Menschlichkeit Politik, Generationen und Religionen miteinander zu verbinden verstand.

Hier folgen die Bibel-TV-Highlights im November:

Gott & die Welt:

Live-Gottesdienste auf Bibel TV:

01.11. 11:45 Aus dem Münsteraner Dom: Allerheiligen

06.11. 10:00 Heilige Messe aus dem Dom zu Speyer

13.11. 10:00 Aus dem Ev.-Luth. Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg: Volkstrauertag

20.11. 10:00 Aus dem Würzburger Dom: Christkönigssonntag

27.11. 10:00 Aus dem Trierer Dom: 1. Advent

Tägliche Live-Gottesdienste am Morgen: "startklar - mit Gott in den Tag"

Mo.- Fr. 06:30 Heilige Messe aus dem Salzburger Dom

Mo.- Sa. 08:00 Heilige Messe live aus dem Kölner Dom

An Feiertagen kann das Programm von dem Schema abweichen.

Gottesdienste im Livestream von Bibel TV -Zusätzlich zu den Live-Gottesdiensten im Fernsehen überträgt Bibel TV viele weitere Gottesdienste auf seiner Livestream-Plattform www.bibeltv.de/live-gottesdienste/. Viele davon sind nun ebenfalls zeitversetzt abrufbar! Interessierte finden hier ein umfangreiches, tagesaktuelles Angebot der Bibel TV Partnergemeinden aller christlichen Konfessionen. Zu den Partnergemeinden, deren Gottesdienste regelmäßig übertragen werden, gehören der Kölner Dom, der Dom zu Salzburg, der Berliner Dom, Gottesdienst aus Siebenbürgen, sowie das ICF Zürich.

Unsere Livestream-Auswahl für November

02.11. 06:30 Frühmesse aus dem Do zu Salzburg, Österreich

03.11. 08:00 Aus dem Kölner Dom

06.11. 09:30 SELK Dreieinigkeitsgemeinde Dresden

06.11. 10:00 Hl. Messe aus der Erzdiözese München Freising

13.11. 10:00 Gottesdienst, Landeskirchliche Gemeinschaft Marktredwitz

13.11. 10:00 Predigt-Gottesdienst aus der Evangelischen Gesamtgemeinde Königsfeld nach Ordnung der Brüdergemeinde zum Ältestenfest

14.11. 18:00 Eucharistiefeier aus der Stadt- und Marktkirche St. Lambert, Münster

20.11. 10:30 Gottesdienst, Chrischona Weinfelden

21.11. 18:00 Montagsmesse aus dem Stift Heiligenkreuz, Österreich

... und viele weitere Übertragungen. Aktuelle Informationen dazu im Link zur Livestream-Plattform.

Neue Serie auf Bibel TV in deutscher Erstausstrahlung

Don Matteo - Mit Terence Hill - ab 11. 11. jeweils freitags, 20:15 Uhr

In deutscher Erstaufführung strahlt Bibel TV ab 11. November exklusiv die Serie "Don Matteo", die italienische Variante der klassischen "Pater Brown"-Erzählungen, aus. Der mit ausgeprägtem kriminalistischen Spürsinn gesegnete Pfarrer Don Matteo, dargestellt von Terence Hill, löst Kriminalfälle in der Kleinstadt Gubbio schneller als die örtlichen Carabinieri, was dort nicht nur auf Zustimmung stößt - insbesondere nicht bei Polizeichef Capitano Flavio Anceschi. Don Matteos Informant kommt jedoch aus deren eigenen Reihen: Polizist Nino Cecchini ist ein guter Freund des Pfarrers und hat nichts gegen dessen Unterstützung bei der Verbrechensbekämpfung einzuwenden.

11.11. Folge 1: Der Fremde - In der ersten Folge kehrt Don Matteo als neuer Gemeindepfarrer in seine alte Heimat zurück. Kurz nach seiner Ankunft wird die Leiche eines kroatischen Einwanderers im Fluss gefunden. Die Polizei geht von einem Selbstmord aus, doch nach einer Begegnung mit der verzweifelten Witwe ermittelt Don Matteo auf eigene Faust.

18.11. Folge 2: Eine Routine-Operation - Als die kleine Angela bei einer Operation ins Koma fällt, beschuldigen die Eltern den Anästhesisten Giuliani. Don Matteo steht den Eltern mit Rat und Gebet bei. Als jedoch der Arzt tot aufgefunden wird, fällt der Verdacht auf den Vater des Mädchens. Dann macht Don Matteo eine schockierende Entdeckung ...

25.11. Folge 3: Der Mut zur Aussage - Im Dorf wird fleißig geheiratet. Da staunen die Leute nicht schlecht, als auch Don Matteo mit einer weiß gekleideten Frau auf dem Fahrrad an ihnen vorbeifährt. Das Gerede ist groß ...

Christliche Events

Mi., 02.11., 20:15 Uhr: Hoffnungsfest 2021: Hoffnung, weil ich wichtig bin. Yassir Eric nimmt uns mit auf eine Reise zu Jesus. Zu Gast ist Samuel Koch, der seit einem Stunt-Unfall in einer Fernsehshow vollständig gelähmt ist - und sein Leben meistert.

Mi., 23.11., 20:15 Uhr: Hoffnungsfest 2021: Hoffnung, weil ich frei werde. Déborah Rosenkranz ist zu Gast und spricht über ihren Glauben.

Mi., 30.11., 20:15 Uhr: Hoffnungsfest 2021: Hoffnung, weil ich aufgerichtet werde. Mit Tabitha Bühne, Adina Mitchell.

Festliche Musik

So., 20.11., 15:00 - 17:00 Uhr

Bach in Notre Dame - Messe in h-Moll

Die h-Moll-Messe ist Johann Sebastian Bachs einzige Komposition, welcher das vollständige Ordinarium des lateinischen Messetextes zugrunde liegt. - Unter der Mitwirkung des kanadischen Countertenors Daniel Taylor.

So., 13.11., 15:00 - 16:35 Uhr

Dmitri Hvorostovsky Festival: Guiseppe Verdi - Messa da Requiem

Gesprächssendungen und Lebenshilfe

Sa., 19:30 ERF Mensch Gott - Talk. Heute: Zerbrochener Selbstwert -Mercedes wächst in ärmlichsten Verhältnissen auf. Sie erlebt Missbrauch. Auf der Suche nach Liebe stürzt sie sich in Beziehungen, doch ihre Sehnsucht nach Annahme und Bestätigung bleibt ungestillt. Ihre Seele rebelliert, Mercedes bekommt Depressionen - bis eine Kundin ihres Kosmetikstudios Licht in ihr Leben bringt.

Bibel TV Das Gespräch - immer Mo., 21:50 Uhr

07.11. Tillmann Prüfer: Verlust reißt ein Loch ins Leben -Erst der Verlust einen guten Freundes brachte Tillmann Prüfer an den Punkt, Fragen zu stellen.

14.11. Pater Rhabanus Petri: Geistlicher Burnout - Pater Rhabanus Petri war als Abt zuständig für ein Kloster. Bis plötzlich nichts mehr ging ...

21.11. Chris Lass

28.11. Jörg Walcher

Talk & Show

Zu Gast bei Sefora Nelson - jeweils mittwochs

02.11., 21:15 Uhr: MUT. Sebastian Rochlitzer und Sefora Nelson singen und tanzen sich durch die "Mutmachshow".

16.11., 21:15 Uhr: HIER. Mit Lars Peter und Sebastian Cuthbert.

23.11., 21:15 Uhr: ZEIT. Von Gottes Gegenwart im irdischen Leben.

30.11., 21:20 Uhr: ANGENOMMEN.

Mi., 09.11., 21.25 Uhr: Lauf des Lebens - Talksendung. Zu Gast ist Uwe Holmer. Der Pfarrer beherbergte Erich und Margot Honecker nach der Wende

Fr., 18.11., 22:30 Uhr: Late Light Show - Das Show-Trio Mitch, Tim und Anton stellt ungewöhnliche und inspirierenden Gäste vor, die u.a. über positiven Lifestyle sprechen, und darüber, was Glaube für sie persönlich bedeutet.

Dokumentation

Mo., 09.11., 20:15 Uhr

Wunden und Wunder - wie Christen in Ost und West den Weg von Teilung zu Einheit erlebt haben. Den Christen kam beim Mauerfall 1989 eine besondere Bedeutung zu.

Klassiker der Filmgeschichte: Das Alte Testament

Immer So., 20:15 Uhr

Die Bibel -LegendäreMonumentalverfilmung des Alten Testaments mit durchgängiger Weltstarbesetzung. Bibel TV zeigt im Oktober fünf von insgesamt 16 Filmen des Gesamtwerks, das zwischen 1994 und 1999 entstand. Im Anschluss wurden noch fünf weitere Episoden aus dem Neuen Testament gedreht.

06.11. Samson und Delila Teil 1 - USA 1996, mit Dennis Hopper, Eric Thal

13.11. Samson und Delila Teil 2 - USA, 1996 - Mit Elizabeth Hurley, Eric Thal

20.11. David Teil 1 - USA 1997 - Mit Sheryl Lee, Nathaniel Parker, Leonard Nimoy

27.11. David Teil 2 - USA 1997 - Mit Sheryl Lee, Nathaniel Parker, Leonard Nimoy

Dreiteiler in deutscher TV-Erstausstrahlung!

Drei Wege - Tres Caminos - jeweils Do., 20:15 Uhr

Die spanische Miniserie von 2021 begleitet 5 Freunde auf ihren Pilgerreisen auf dem Jakobsweg zwischen 2001 und 2022. - Mit Anna Schimrigk, Andrea Bosca, Alberto Jo Lee, Álex González und Verónica Echegui u.a.

03.11.: Folgen 1 und 2. Unterwegs auf dem Jakobsweg im Jahr 2001. Als Großstadtbewohnerin fühlt Jana sich als Pilgerin vollkommen fehl am Platz. Und doch muss sie weitergehen - ihrer Schwester Leni zuliebe, die zu Hause in Berlin im Krankenhaus liegt. Unterwegs trifft sie den Italiener Luca, Yoon Soo aus Korea, Roberto aus Mexiko und die Spanierin Raquel, die langsam zu einem Freundesteam zusammenwachsen. Durch einen Beinahe-Unfall mit einem Auto kommen in Roberto schlimme Erinnerungen an seine Zeit als Feuerwehrmann hoch. Für Raquel dagegen ist es ein Wiedersehen mit ihrer Heimat: Freundinnen aus Kindertagen überraschen sie mit einem Junggesellinnenabschied. Außerdem versucht Raquel herauszufinden, was Yoon Soo bedrückt. Das führt beide schließlich zu einem überraschenden Schritt - und bei der Ankunft in Santiago de Compostela ist nichts mehr wie es war.

10.11.: Folgen 3 und 4. Winter 2006: Die fünf Freunde, die sich vor fünf Jahren beim Pilgern kennengelernt haben, sind endlich wieder auf dem Camino vereint. Doch nichts ist mehr wie früher, und so gehen sie zwar zusammen, aber nicht gemeinsam. Roberto geht es sichtbar schlecht, aber niemand fragt, ob mehr dahinter steckt. Luca ist dem Alkohol verfallen, und Raquel scheint mit Yoon Soo nicht glücklich zu sein. Luca erfährt, dass Yoon Soo eine heimliche Affäre hat - mit wem, ist jedoch eine Überraschung. Wird er es Raquel beichten? Können die alten Weggefährten wieder zueinander finden?

17.11.: Folgen 5 und 6. Sommer 2022. Die Freunde treffen sich auf dem Camino wieder - fast alle. Außerdem sind auch Neuzugänge dabei, die den Camino zum ersten Mal gehen - unter anderem Ursula und Iván. Und manche Dinge ändern sich nie: Luca ist zwar mittlerweile Veranstalter von Pilgertouren, aber das Pech scheint ihn trotzdem zu verfolgen. Für Raquel dagegen scheint endlich ihr größter Traum wahr zu werden. Yoon Soo ermutigt sie, auch wenn das bedeutet, dass die Gruppe ohne sie weitergehen muss. Jana ist der gleiche Hitzkopf wie damals, doch etwas hat sich auch bei ihr verändert. Werden die Pilger nach all den Jahren die gleiche Verbundenheit miteinander fühlen?

Bild: Auf Pilgerreise auf dem Jakobsweg: Luca (Andrea Bosca), Roberto (Alex Gonzales), Jana (Anna Schimrigk), Yoon Soo (Alberto Jo Lee), Raquel (Veronica Echegui).

Bibel TV Spielfilm-Highlights im November

Sa., 05.11., 20:15 Uhr

Ein Leben für den Frieden - Papst Johannes XXII, Spielfilm, Italien/Deutschland 2002

Mit Edward Asner als Papst Johannes XXIII, Michael Mendel als Kardinal Tardini, Claude Rich als Kardinal Ottaviani und Sydne Rome als Rada. Regie: Giorgio Capitani.

Der Film, der durch den Vatikan abgesegnet wurde, beschreibt das Wirken des 76-jährigen Angelo Giuseppe Roncalli, der 1958 mit 76 Jahren nach dem Tod von Papst Pius XII zunächst als "Notlösung" zum Papst gewählt wird. Roncalli schafft es als Papst Johannes XXII, dem Heiligen Stuhl innerhalb seiner fünfjährigen Amtszeit ein neues, von Menschlichkeit geprägtes Gesicht zu verleihen: Der ehemalige Landpfarrer wird ein "Papst zum Anfassen". Er verbindet nicht nur Generationen, Konfessionen und die vom Kalten Krieg geprägte Politik durch ausgeprägtes diplomatisches Geschick, sondern sucht auch den Dialog mit Protestanten, Orthodoxen und den als "gottlos" geltenden Kommunisten. Diese Offenheit von Johannes XXII stößt jedoch bei den Kardinälen zunächst auf Skepsis und offene Kritik.

Die biografische Verfilmung sei "geprägt von der Faszination, die von seinem Protagonisten ausging", schreibt das Lexikon des Internationalen Films, und vermittle "auf spannende Weise Informationen über eine für die Politik und die katholische Kirche bewegte Zeit, ohne dabei theatralisch, pathetisch oder gar kitschig zu werden."

Papst Johannes XXIII. stirbt am 3. Juni 1963 und wird 2014 heiliggesprochen.

Sa., 19.11., 20:15 Uhr

Claret - Ein Mann Gottes - Spielfilm, Spanien 2020. Mit Marta Romero, Alba Redondo.

Im Spanien der 1930er-Jahre widmet sich ein Professor dem Leben von Antonio Claret: Der war zunächst ein einfacher Priester, wurde dann Bischof, Ordensgründer und eine politische Persönlichkeit. Der Professor entdeckt jedoch Ungereimtheiten.

Sa., 19.11., 22:15 Uhr

Feuerprobe der Unschuld -USA 2017. Mit Barry Corbin, Coby Ryan McLaughlin.

Der alte, exzentrische Sam Miller hat eine enge Beziehung zu Gott: Er nennt ihn Papa. In seinen Träumen empfängt Sam Aufträge von Gott, die er in die Tat umsetzt. In persönlichen Briefen versucht er fremde Menschen, die in seinen Träumen erschienen, auf den rechten Weg zu bringen. Eines Tages wird er aus heiterem Himmel verhaftet. Seine Kirche wirft ihm vor, er habe 100.000 Dollar unterschlagen. Ist etwas Wahres an den Anschuldigungen, oder ist er mit seinen Briefen der falschen Person auf die Füße getreten? Pastor Mike Andrews, ein ehemaliger Anwalt, geht der Sache nach.

Sa., 26.11., 20:15 Uhr

Church People - Spielfilm, USA 2021. Mit Thor Ramsey, Joey Fatone, Stephen Baldwin.

Guy ist Jugendpastor einer "Megachurch", in deren Gemeindeleben es sehr modern zugeht und die viel Zulauf hat. Doch Guy hat das ungute Gefühl, in einer Marketing-Maschine festzustecken, in der das wahre Evangelium weniger zählt als der kurzfristige Erfolg. Als seine Kollegen den kommenden Ostergottesdienst als Marketingevent inszenieren wollen, sind für Guy ganz klar Grenzen überschritten. Doch dagegen anzugehen ist schwieriger als gedacht, denn Guy ist gleichzeitig damit beschäftigt, ein besserer Vater für seine Tochter zu werden, und außerdem eine neue Liebesbeziehung mit der Tochter des leitenden Pastors richtig zu beginnen.

