Der direkte Weg zum technischen Studium ohne Matura

Auch Interessent*innen ohne Matura haben die Chance auf ein Studium an der FH Technikum Wien. Alles dazu erfahren Sie am 3. November bei der Online-Infosession.

Wien (OTS) - Eine Qualifikationsprüfung ermöglicht Interessent*innen ohne Matura ein Bachelor-Studium an der FH Technikum Wien. Dafür ist der Abschluss einer facheinschlägigen Lehre, berufsbildenden mittleren Schule oder drei Jahren positiv absolvierter HTL notwendig. Die Prüfungen finden in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik sowie für manche Studiengänge in Physik statt. Eine positive Qualifikationsprüfung ersetzt keine grundsätzliche Studienberechtigungsprüfung, sie ermöglicht aber den Antritt eines bestimmten Bachelorstudiums an der FH Technikum Wien.

Direkt und zielgerichtet vorbereiten

Um sich ideal auf die Qualifikationsprüfung vorzubereiten, bietet die FH Technikum Wien ab Anfang 2023 wieder sogenannte Qualifikationskurse in Deutsch, Englisch, Mathematik und Physik an. Zusätzlich gibt es auch eine Lernbegleitung zur Unterstützung für die Prüfungsvorbereitung. So können sich Interessent*innen auf die Qualifikationsprüfung vorbereiten und diese rechtzeitig vor Studienantritt im Herbst absolvieren.

Die Qualifikationsprüfung ist zudem ein kostengünstiger Weg zum Studium. Es sind lediglich eine Bearbeitungsgebühr von 70 Euro pro Kurs und pro Prüfungsantritt und Fach 50 Euro zu bezahlen.

Jetzt zur Online-Infosession anmelden

Bei der Online Infosession am 3.11.2022 um 18.00 Uhr erfahren Interessent*innen alles rund um das Studium ohne Matura und haben die Möglichkeit alle Ihre Fragen zu diesem Thema zu stellen .

https://www.technikum-wien.at/ohne-matura

Über die FH Technikum Wien

Die FH Technikum Wien ist Österreichs Fachhochschule für Technik und Digitalisierung. Seit ihrer Gründung im Jahr 1994 hat sie 15.000 Absolvent*innen hervorgebracht. Aktuell werden 4.500 Studierende in 28 Bachelor- und Master-Studiengängen zu Spitzenkräften für die Wirtschaft ausgebildet. Die FH ist ein Netzwerkpartner des FEEI – Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie. https://www.technikum-wien.at

