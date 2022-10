Best in Parking realisiert Großprojekt in Rijeka

Mit dem innerstädtischen Žabica Projekt realisiert Best in Parking einen richtungsweisenden modernen „City Hub“ in der kroatischen Hafenstadt.

Wien/Rijeka (OTS) - Als führender Entwickler, Eigentümer und Betreiber von Park- und Mobilitätsinfrastruktur in Mittel- und Südosteuropa realisiert Best in Parking in der kroatischen Hafenstadt Rijeka ein wichtiges Infrastrukturprojekt und ermöglicht einen umfassenden Transformationsprozess der Innenstadt, der Meerespromenade und des Bereichs um den bekannten „Molo Longo“. Der Bau des neuen, einen architektonischen Akzent setzenden, gemischt genutzten Projektes ermöglicht die autofreie Neugestaltung des Žabica Platzes sowie der Meerespromenade. Auf dem ehemaligen Bahnhofsgelände entstehen mitten im Stadtzentrum zukünftig rund 1.000 Stellplätze, ein leistungsfähiger Busterminal für den Nah- und Fernverkehr sowie mehr als 10.000 m2 Retail- und Gewerbeflächen. Bei der Umsetzung des Projektes wird großer Wert auf nachhaltige Architektur und Ausführung gelegt, wie der Einsatz von ressourcenschonenden und langlebigen Baumaterialien sowie die Ausstattung der Garage mit E-Ladestationen als „E-Tankstelle der Zukunft“ sowie mit einer Photovoltaik-Anlage.

Die Verträge mit der Stadt Rijeka wurden bereits unterzeichnet und das international bekannte kroatische Architekturbüro 3LHD mit der Planung beauftragt. Der Baubeginn ist für Ende 2023 geplant.

„Das Žabica Projekt ist unser fünfter Standort in Rijeka. Wir verbessern durch die Verlegung des bestehenden Busbahnhofs, verbunden mit der urbanen Neugestaltung des Žabica Platzes, sowie der oberirdischen Parkplätze entlang der „Riva-Zone“ die Lebensqualität in Rijeka nachhaltig. Bisher als Parkplatz genutzter, wertvoller innerstädtischer Raum wird für die Schaffung von attraktiven Freiflächen Verwendung finden, dem bereits florierenden Tourismus weiteres Wachstum bringen und die Stadt Rijeka auf dem weiteren Weg zu einer Smart und Climate Active City unterstützen“, unterstreicht Johann Breiteneder, CEO der Best in Parking AG und hebt weiters hervor, dass Best in Parking mit diesem Projekt die Position als Marktführer in der Parkraumbewirtschaftung in Kroatien weiter ausbaut.

Über Best in Parking AG:

Best in Parking AG ist seit 1976 ein führender Entwickler, Eigentümer und Betreiber von Parkraum- und Mobilitätsinfrastruktur in Mittel- und Südosteuropa, mit den Kernmärkten Österreich, Italien sowie Kroatien. Die Gruppe verfügt aktuell über ungefähr 84.000 Stellplätze an 192 hochqualitativen Standorten, die als E-Tankstellen der Zukunft und Hubs für Mobilität fungieren. Die Technologien und digitalen Lösungen für nachhaltiges Parkraum-, Verkehrs- und City-Management schaffen urbane Lebensräume und gestalten die Mobilitätskonzepte für Smart und Climate Active Cities. Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.bestinparking.com

