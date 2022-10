Die neue Generation der Online-Haushaltsversicherung

Wiener Städtische setzt mit der digitalen Haushaltsversicherung „living.up“ neue Maßstäbe. Mit wenigen Klicks kann der optimale Schutz für die eigenen vier Wände abgeschlossen werden.

Wien (OTS) - Mit der neuen „living.up“ bzw. „living.up – now“-Haushaltsversicherung erweitert die Wiener Städtische ihre Online-Palette erfolgreich um zwei weitere Produkte und stärkt die digitale Innovationsführerschaft. „Für uns ist Digitalisierung kein Selbstzweck, sondern hat den klaren Fokus, unseren Kundinnen und Kunden den größtmöglichen Nutzen zu stiften. Das Zauberwort heißt Convenience. Mit diesem Schritt stärken wir den hybriden Vertrieb und sprechen neue, digital affine Kundenschichten an“, sagt Wiener Städtische-Vorstandsdirektorin Doris Wendler.

Echtzeit-Polizzierung und schneller Versicherungsschutz

Kunden haben die Möglichkeit, nach Angabe der Wohnungsgröße, der Adresse sowie der Wohn- und Lebenssituation die „living.up“-Haushaltsversicherung via Web mit wenigen Kicks abzuschließen. Die Versicherungssumme basiert auf der angegebenen Wohnungsgröße. Der besondere Vorteil: Nach dem Online-Abschluss werden alle notwendigen Dokumente den Kunden in Echtzeit per Mail zugesendet und ab dem nächsten Tag ist der Versicherungsschutz bereits aktiv. Zusätzlich können beispielsweise Unterhaltungselektronik, Freizeitpakete mit Sport- und Tierhaftpflicht für Hunde in den Verscherungsschutz mit aufgenommen werden.

Und als besonderes Zuckerl hat die Wiener Städtische eine optimale Variante für unter 27-Jährige mit dem Namen „living.up – now“. Mit einer standardisierten Versicherungssumme in der Höhe von 25.000 Euro können so kleine Wohnungen oder WG-Zimmer kostengünstig versichert werden. „Mit ‚living.up‘ und ‚living.up – now‘ kann man in nur wenigen Minuten den richtigen Schutz rasch und bequem von zuhause aus wählen. Und am nächsten Tag sind die eigene vier Wände umfassend geschützt“, sagt Wendler. Auf Wunsch können User, die noch keinen Berater haben und eine Beratung für zukünftige Anliegen benötigen, direkt und persönlich Kontakt aufnehmen. Damit verzahnt die Wiener Städtische die Online- mit der Offline-Welt und legt den Fokus auf den neuen, hybriden Vertriebskanal.

Die Presseaussendung finden Sie auch unter wienerstaedtische.at.

Rückfragen & Kontakt:

WIENER STÄDTISCHE Versicherung

Unternehmenskommunikation

Schottenring 30, 1010 Wien



Christian Kreuzer – Leitung

Tel.: +43 (0)50 350 - 21336

E-Mail: c.kreuzer @ wienerstaedtische.at



Ralf Maurer

Tel.: +43 (0)50 350 - 21227

E-Mail: r.maurer @ wienerstaedtische.at