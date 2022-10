Fractus verklagt ADT und Vivint wegen Patentverletzung

Barcelona, Spanien, 24.Oktober 2022 (ots/PRNewswire) - Fractus, das Forschungs- und Entwicklungsunternehmen mit Sitz in Barcelona, hat Klage gegen ADT und Vivint wegen Verletzung seiner US-Patente für eine interne Antennentechnologie für Sicherheitssysteme eingereicht.

Fractus ist der Pionier der geometriebasierten Antennentechnologie. Durch die Anwendung der Wissenschaft der Geometrie und Mathematik auf die Antennenentwicklung liefert Fractus kleine Antennen, die in die Geräte mit optimaler Multiband-Funktionalität passen. Seine patentierte Technologie wurde in Antennen integriert, die von den großen Sicherheitssystemanbietern verwendet werden. Die Familie der Lizenznehmer ist im Laufe der Jahre mit Unternehmen wie ZTE, Samsung, LG, HTC, Asus, TCL, CommScope und Motorola gewachsen.

Fractus wird durch Max Tribble, Justin Nelson und Joe Grinstein von Susman Godfrey L.L.P. vertreten. Der Fall wurde vor Gericht im Eastern District von Texas eingereicht.

Informationen zu Fractus Fractus ist ein Vorreiter in der Entwicklung interner Antennen für Smartphones, Tablets und Geräte für das drahtlose Internet of Things. Das Unternehmen verfügt über ein Schutzrechtsportfolio von mehr als 30 Erfindungen, die durch über 120 Patente und Patentanmeldungen in den USA, Europa und Asien geschützt sind. Zu den zahlreichen Auszeichnungen, die das Unternehmen für seine innovative Arbeit erhalten hat, gehören die Ehrung als Technology Pioneer 2005 durch das Davos World Economic Forum und als eines der besten innovativen Unternehmen von 2006 durch Red Herring. Das Unternehmen gewann 2004 den Frost & Sullivan Award for technologische Innovation und 2010 den National Communication Award der katalanischen Regierung in der Kategorie Telekommunikation. Ein Team von Fractus-Erfindern gehörte zu den Finalisten für den EPO European Inventor Award 2014. Im November 2015 erhielt Fractus den Academiae Dilecta von der spanischen Royal Engineering Academy und im April 2017 den „European Inspiring Company Award" von der Londoner Börse und der Elite Group.

Informationen zu Susman Godfrey Susman Godfrey ist eine erstklassige amerikanische Prozessanwaltsfirma. Unsere talentierte Gruppe von Anwälten kümmert sich landesweit um risikoreiche Rechtsstreitigkeiten und vertritt sowohl KlägerInnen als auch Angeklagte. Da wir auf beiden Seiten arbeiten, wissen wir, was unsere Gegenseite denkt. Mit mehr als 150 Prozessanwälten in vier Büros von Küste zu Küste bearbeiten wir die schwierigsten Fälle im ganzen Land.

