Geister, Grusel, Gänsehaut: ORF-Premiere für Jugendthriller „Das schaurige Haus“ zu Halloween in ORF 1

Weiters ab 26. Oktober: Animationsspaß zum Fürchten mit u. a. „Hotel Transsilvanien“ und „Coco“, „Smart 10“-Halloween-Ausgabe und „Simpsons“ auf Österreichisch

Wien (OTS) - Es ist wieder Halloween und im ORF Zeit für Gruselspaß, Gänsehaut und Tipps rund ums Fest: In ORF 1 stehen u. a. die Premiere des vom ORF im Rahmen des Film/Fernseh-Abkommens kofinanzierten Jugendthrillers „Das schaurige Haus“ und eine „Smart 10“-Spezialausgabe auf dem Programm. Ein Wiedersehen gibt es mit „Simpsons“-Halloween-Ausgaben – u. a. auch österreichisch synchronisiert –, Animationsabenteuern wie „Hotel Transsilvanien“ oder „Coco“ und dem Klassiker „Halloween“ mit Jamie Lee Curtis aus dem Jahr 2018. In ORF 2 stellt in „Guten Morgen Österreich“ Mode-Expertin Martina Reuter am 25. Oktober (7.30 Uhr) Halloween-Mode vor. Und in einem „Studio 2“-Beitrag gibt Tamara Mascara Schminktipps für Halloween (28. Oktober, 17.30 Uhr).

Das ORF-1-Programm von 26. bis 31. Oktober 2022 im Detail:

Bereits am Mittwoch, dem 26. Oktober, steht mit „Hotel Transsilvanien“ (12.00 Uhr), „Gänsehaut“ (13.20 Uhr) und „Gänsehaut 2 – Gruseliges Halloween“ (14.55 Uhr) vergnüglicher Gruselspaß für die ganze Familie auf dem Programm von ORF 1.

Um Süßes oder Saures geht es auch in elf „Simpsons“-Episoden am 29. Oktober ab 13.25 Uhr. Denn auch in Springfield ist wieder Halloween – und Homer & Co. reden in „Das perfekte Dinner“ (17.10 Uhr) auch wieder Österreichisch: Robert Palfrader (Homer), Chris Lohner (Marge), Paul Pizzera (Bart) und Yasmo (Lisa) leihen erneut der beliebten Familie aus Springfield ihre Stimmen.

Am Sonntag, dem 30. Oktober, startet das Halloween-Programm um 13.30 Uhr mit einer weiteren „österreichischen“ Folge „Die Simpsons“ mit dem Titel „Episode 666“. Danach steht die ORF-Premiere eines vom ORF im Rahmen des Film/Fernseh-Abkommens kofinanzierten Jugendthrillers auf dem Programm: Julia Koschitz und ihre beiden TV-Söhne Léon Orlandianyi und Benno Rosskopf ziehen in „Das schaurige Haus“ (13.55 Uhr) in ein Kärntner Dorf – und bekommen es mit unheimlichen Geistern, einem bedrohlichen Spuk und einem großen Geheimnis zu tun. Regie führte Daniel Prochaska, für das Drehbuch – nach dem Jugendbuch von Martina Wildner – zeichnen Marcel Kawentel und Timo Lombeck verantwortlich. Um 15.35 Uhr stolpert der zwölfjährige Miquel im Animationshit „Coco – Lebendiger als das Leben“ ins Reich der Toten, bevor im Hauptabend um 20.15 Uhr Jack Black und Cate Blanchett „Das Haus der geheimnisvollen Uhren“ vor bösen Geistern verteidigen. Die Fortsetzung eines Kult-Klassikers garantiert um 21.55 Uhr Hochspannung: 40 Jahre nach seiner Verhaftung gelingt Michael Myers die Flucht aus dem Gefängnis – doch Jamie Lee Curtis ist vorbereitet und erwartet ihn zu „Halloween“!

Am Montag, dem 31. Oktober, präsentiert Quizmasterin Caroline Athanasiadis ein Special von „Smart10 – Das Quiz mit den zehn Möglichkeiten“ (17.55 Uhr): Die Halloween-Folge zeigt sich im schaurig-lustigen Design und widmet sich inhaltlich Kürbisgewächsen, Film-Geistern und Ereignissen, die sich in der Vergangenheit an einem 31. Oktober zugetragen haben. Zwei Zweierteams treten im Wissens-Check gegeneinander an – Allgemeinwissen, gutes Teamwork, Taktik und Risikoeinschätzung führen auch in dieser Ausgabe zum Erfolg.

„Halloween“ auf Flimmit

Die Halloween-Kollektion auf Flimmit ist nichts für schwache Nerven:

Neben dem Streaming-Neustart „Angriff der Lederhosenzombies“ warten Titel wie „Die letzte Party deines Lebens“, „Biest“, „8x45“, „M – Eine Stadt sucht einen Mörder“ u.v.m. auf alle, die sich gerne gruseln. flimmit.at

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at