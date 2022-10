Dietrich Mateschitz verstorben

Liebe Bullen!

Wir müssen euch informieren, dass Dietrich Mateschitz heute verstorben ist.

In diesen Momenten überdeckt Trauer alle anderen Gefühle. Aber schon bald wird die Trauer Platz machen für Dankbarkeit, dafür, was er verändert, bewegt, bewirkt und so vielen Menschen ermöglicht hat. Wir werden ihm respektvoll und liebevoll verbunden bleiben.

Unser aller Aufgabe und Verantwortung ist es, sein Lebenswerk in seinem Sinn fortzuführen.

Danke, dass ihr uns dabei unterstützt.

Danke auch, dass ihr seinen Wunsch respektiert, eure Trauer still und zurückhaltend zum Ausdruck zu bringen.

Dietrichs Familie, Angehörige, Freunde und engste Mitarbeiter

Dear Bulls!

We have to inform you that Dietrich Mateschitz passed away today.

In these moments, the over-riding feeling is one of sadness. But soon the sadness will make way for gratitude – gratitude for what he changed, moved, encouraged and made possible for so many individual people. We will remain connected to him respectfully and lovingly.

It is the task and responsibility of all of us to continue his life's work in his spirit.

Thank you for supporting us.

Thank you also for respecting his wish to express your grief in silence and restraint.



Dietrich's family, relatives, friends and closest colleagues

