AutoBank AG: Abbau läuft über Plan

Vollbefriedigung der Einlagensicherung ist erster großer Schritt im Abbau

Vor rund einem Jahr, am 23. August 2021 hat das Handelsgericht Wien den Beschluss zur Insolvenzeröffnung über das Vermögen der AutoBank Aktiengesellschaft in Wien gefasst.

Seitdem wird intensiv am Abbau gearbeitet und der vom Vorstand erstellte Plan konsequent verfolgt. Aktuell befindet sich der Abbau hinsichtlich der Liquidität wie auch hinsichtlich des Ertrags über Plan, sodass nach wie vor von einer Vollbefriedigung sämtlicher Insolvenzgläubiger ausgegangen werden kann.

Nächste Zwischenausschüttung bereits geplant

Noch im Oktober 2022 wird eine weitere Zwischenausschüttung erfolgen. Damit wird sich der ausgeschüttete Betrag auf rund EUR 70 Mio. erhöhen.

Operativer Abbau voraussichtlich Ende 2023 abgeschlossen

„Wir gehen davon aus, dass die Befriedigung der Einlagensicherung im Herbst 2023 vollständig umgesetzt sein wird, was erstmalig bei einer Bankeninsolvenz mit Einlagensicherungsfall in Österreich wäre. Danach sollen zeitnah die restlichen Gläubiger ebenso vollständig bedient werden, womit der operative Abbau der AutoBank AG im Wesentlichen abgeschlossen wäre“, so der Vorstand abschließend.

