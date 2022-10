Tag der offenen Tür am 26. Oktober 2022 im Außenministerium

Anlässlich des österreichischen Nationalfeiertags lädt das Außenministerium zum Besuch am Minoritenplatz 8 ein.

Wien (OTS) - Auch heuer öffnet das Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten am Nationalfeiertag seine Türen. In der Zeit von 10:00 bis 14:00 Uhr informieren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Ministerium am Minoritenplatz über ihre vielfältigen Arbeits- und Aufgabenbereiche sowie die weltweiten Serviceleistungen des Außenministeriums.

Unter dem Motto „Sicherheitsministerium“ werden verschiedene Aspekte rund um die Tätigkeiten des Außenministeriums in Zeiten von Krisen und Kriegen näher beleuchtet: Wie sieht etwa die Arbeit der österreichischen Krisenteams aus? Welche Vorkehrungen müssen beispielsweise getroffen werden, um Österreicherinnen und Österreicher eine sichere Heimreise zu ermöglichen? Wie unterstützt das Außenministerium die im Kriegsgebiet verbliebenen Österreicherinnen und Österreicher? Neben Live-Schaltungen an die Österreichische Botschaft Kyjiw wird auch der Austausch mit Diplomatinnen und Diplomaten möglich sein. Zudem gibt es in den Räumlichkeiten am Minoritenplatz, inklusive dem historischen Alois-Mock-Saal, Informationen über konsularische Angebote, wie die Auslands-App und die Reiseregistrierung.

Egal ob als Lehrling, Verwaltungspraktikant oder Diplomatin:

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den unterschiedlichen Bereichen geben Auskunft über die Karrieremöglichkeiten im Außenministerium. Potenzielle Bewerberinnen und Bewerber erhalten Informationen aus erster Hand.

Bereits im Vorfeld des Nationalfeiertags bekommen Interessentinnen und Interessenten über den Instagram Account des Außenministeriums (@mfa_austria) die Möglichkeit, eine exklusive Privatführung mit Generalsekretär Peter Launsky-Tieffenthal am Tag der offenen Tür zu gewinnen. Aber auch während des Nationalfeiertags wird Besucherinnen und Besuchern ein vielfältiges, interaktives Programm angeboten.

