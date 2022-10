Die 132. Kanton-Messe spielt die Vorteile der chinesischen Medizin- und Gesundheitsindustrie voll aus, um ein hochwertiges Angebot für die Gesundheitsversorgung bereitzustellen

Guangzhou, China (ots/PRNewswire) - GUANGZHOU, China, 22. Oktober 2022 /PRNewswire/ – Die 132. Kanton-Messe, die am 15. Oktober 2022 begann, versammelt führende Unternehmen der chinesischen Gesundheitsbranche, die ihre Branchenvorteile voll ausspielen und gleichzeitig den Verbrauchern weltweit eine bessere Auswahl an Gesundheitsdienstleistungen bieten.

Unter ihnen stellt Crown Name (WH) Disposable Hygiene Products („Crown Name") seine medizinischen Produkte, Arbeitsschutzprodukte und Produkte des täglichen Bedarfs vor, die in Länder mit entwickelten medizinischen Systemen, einschließlich Nordamerika und Europa, exportiert werden. Diese Produkte, wie z. B. trockene Tücher, feuchte Tücher und Zahnpads, haben verschiedene Zertifizierungen und Tests auf den wichtigsten Märkten erhalten und bestanden, darunter ISO9001, ISO14001, ISO EN 13485 sowie US FDA-, 510K-, EU CE- und MDR-Produktzertifizierungen.

Der Hersteller hochwertiger medizinischer Instrumente, Shanghai Honsun International Trade („Honsun") stellt seine meistverkauften medizinischen Produkte vor, darunter ein Nasenspülgerät, ein tragbarer Mesh-Zerstäuber und ein Mundspülgerät mit einer revolutionären UV-Desinfektionsfunktion.

Das patentierte UV-Lampendesign der Munddusche mit UV-Desinfektionsfunktion beseitigt wirksam die versteckten Gefahren für Gesundheit und Sicherheit, die von feuchten Wassertanks und Düsen ausgehen, in denen sich am ehesten Bakterien vermehren können. Es ist mit einer Vielzahl von Düsen ausgestattet, um unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden. Der konfigurierte Hochimpuls-Wasserstrom kann die oral anhaftenden Speisereste effektiv reinigen.

Der Wasserimpuls des HONSUN-Nasenspülgeräts ahmt die Frequenz der mukoziliären Oszillation nach und trägt zur Wiederherstellung der normalen physiologischen Funktion der Schleimhäute bei. Der dreistufig einstellbare Wasserdruck ermöglicht es den Patienten, den für ihren Zustand geeigneten Wasserdruck zu wählen. Der tragbare Mesh-Zerstäuber ist ein High-End-Produkt, das mit einer eingebauten Lithium-Batterie betrieben wird, geräuschlos arbeitet und eine Selbstreinigungsfunktion hat. Sein kompaktes und tragbares Design erhöht den Komfort für die Patienten bei der Anwendung erheblich.

Mehr als 600 chinesische Hersteller von Medizinprodukten bringen mehr als 20.000 Produkte auf die Messe, um den globalen Käufern die neue Qualität der chinesischen Medizinproduktherstellung zu präsentieren, die dank innovativer Technologie, maßgeschneiderter Dienstleistungen und Konformitätsstandards ein sicheres und hervorragendes Nutzererlebnis bietet.

Weitere Informationen und Möglichkeiten im Bereich der medizinischen Versorgung finden Sie unter https://www.cantonfair.org.cn/en-US/register/index?utm_source=rwyx – /foreign-E-Mail:https://www.cantonfair.org.cn/en-US/register/index?utm_source=rwyx#/foreign-emailoder kontaktieren Sie caiyiy @ cantonfair.org.cn.

