„IM ZENTRUM“: Kurz-Trauma und ÖVP-Dilemma – Durchtauchen oder Durchstarten?

Am 23. Oktober um 22.10 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Die Aussagen des ehemaligen Generalsekretärs im Finanzministerium und Ex-ÖBAG-Chef Thomas Schmid unter anderem gegen den ehemaligen Bundeskanzler Sebastian Kurz – für alle gilt die Unschuldsvermutung – sorgen laut Bundespräsident Alexander Van der Bellen für „fundamentale politische Unruhe“ und es brauche eine „Generalsanierung des Vertrauens“. Bundeskanzler Karl Nehammer nimmt die mahnenden Worte „ernst“, weist aber gleichzeitig auf „die echten Probleme der Menschen“ wie Teuerung und Inflation hin. Was wären glaubwürdige Maßnahmen, um das Vertrauen wiederherzustellen? Was bedeutet das für die Volkspartei: Durchtauchen oder Durchstarten? Braucht es eine Erneuerung und Reformen innerhalb der ÖVP? Was heißt das für die Zukunft der Koalition? Was braucht es noch, um glaubhaft gegen Korruption zu kämpfen?

Darüber diskutieren am Sonntag, dem 23. Oktober 2022, um 22.10 Uhr in ORF 2 bei Claudia Reiterer „IM ZENTRUM“:

Christian Stocker

Generalsekretär ÖVP

Corinna Scharzenberger

Bundesleitung, Junge ÖVP

Franz Fiedler

Ehrenpräsident Transparency International, ehem. Präsident des Rechnungshofes

Natascha Strobl

Politikwissenschafterin und Autorin „Radikalisierter Konservatismus“

Peter Filzmaier

Politologe

