Internationale Stiftung Mozarteum neuer Partner von Google Arts & Culture

Wien (OTS) - Ab sofort ist die Internationale Stiftung Mozarteum Partner von Google Arts & Culture. Präsentiert werden 5 Online-Ausstellungen und 112 Exponate. 38 dieser Exponate wurden mit der “Google Art Camera” digitalisiert, die es durch die ultrahohe Auflösung nun ermöglicht, die Kunstwerke online in allen Details zu erleben. Beispiele hierfür sind das Familienbild der Mozarts von Johann Nepomuk della Croce oder das Gemälde Wolfgang Amadé Mozart im Galakleid von Pietro Antonio Lorenzoni (1763). Unter den Exponaten der Internationalen Stiftung Mozarteum befinden sich folgende Highlights:

Online-Ausstellung:

Objekte:

Das Mozarteum mit Sitz in Salzburg ist die weltweit führende Institution zur Bewahrung und Verbreitung des kulturellen Erbes von Wolfgang Amadé Mozart. Mit Initiativen in den drei Kernbereichen Konzertveranstaltung, Mozart-Museen und Wissenschaft schlägt sie die Brücke zwischen Bewahrung der Tradition und zeitgenössischer Kultur. Ziel ist es, wechselnde Perspektiven und neue Denkanstöße in der Auseinandersetzung mit dem Komponisten Wolfgang Amadé Mozart zu eröffnen. Heute beherbergen die Stiftung und die Mozart-Museen die bedeutendste und kostbarste Mozart-Sammlung weltweit.

Zitate:

Linus Klumpner, Direktor Mozart-Museen, Internationale Stiftung Mozarteum:

"Museen stehen vor herausfordernden Zeiten und es ist unser oberstes Ziel mit spannenden Initiativen auf unsere Arbeit aufmerksam zu machen. Google Arts & Culture ist es gelungen, eine innovative Plattform ins Leben zu rufen, die unter Nutzung neuester Technologien, Menschen aus aller Welt für Kunst und Kultur begeistert. Dass die Mozart-Museen der Internationalen Stiftung Mozarteum - als eine der meistbesuchten Institutionen Europas - mit ihren Sammlungen nun Teil dieses Projektes sind, erfüllt mich mit großer Begeisterung. Dank der hervorragenden Zusammenarbeit mit Google können unsere Kostbarkeiten nun weltweit en detail erkundet werden und unsere Online-Stories laden dazu ein, auch virtuell in den Kosmos des Wolfgang Amadé Mozart einzutauchen. Noch näher kommt man dem großen Genie man nur noch in den Mozart-Museen in Salzburg."

Simon Rein, Senior Programm Manager Google Arts & Culture:

"Seit heute können Menschen auf der ganzen Welt auf Google Arts & Culture einzigartige digitale Ausstellungen zu Wolfgang Amadé Mozarts sehen, die viele Einblicke in das Leben und Wirken des Komponisten gewähren. Möglich wurde dies durch den Einsatz modernster Technologien und der engen Zusammenarbeit mit dem Mozarteum, für die wir sehr dankbar sind.”

