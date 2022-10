Theater, Tanz, Kabarett, Lesungen und mehr

Von „Emil und die Detektive“ bis zur „Monster-Mania“

St.Pölten (OTS) - Am Sonntag, 23. Oktober, feiert ab 14 Uhr bei den „Herbsttagen Blindenmarkt“ in der Ybbsfeldhalle Blindenmarkt eine Bühnenfassung von Erich Kästners Roman „Emil und die Detektive“ Premiere (Musik: Thomas Zaufke, Regie: Christoph Sommersguter, musikalische Leitung: Andreas Brencic). Schulvorstellungen der Produktion in Kooperation mit der Musikmittelschule Blindenmarkt sind am 21. Oktober ab 11 Uhr sowie am 24. und 25. Oktober jeweils ab 9 und 11 Uhr angesetzt, weitere Vorstellungen gibt es am 21. Oktober ab 9 Uhr und am 30. Oktober ab 14 Uhr. Zudem bringen die Comedy Hirten am Donnerstag, 27. Oktober, ab 19.30 Uhr unter dem Titel „Alles perfekt“ ein Best of Kabarett auf die Bühne. Nähere Informationen und Karten bei den „Herbsttagen Blindenmarkt“ unter 07473/66680, e-mail karten @ herbsttage.at und www.herbsttage.at.

Das Südbahnhotel am Semmering bietet am Mittwoch, 26. Oktober, ab 16 Uhr und am Samstag, 29. Oktober, ab 11 Uhr unter dem Titel „Operette auf Zimmer 12“ ein Stationentheater durch das gesamte Haus. Gestaltet wird der Musiktheater-Spaziergang für Kinder und Erwachsene mit Opern- und Operettenszenen im Grand Hotel vom Opernstudio der Volksoper Wien. Nähere Informationen unter 02664/2690-200 und www.suedbahnhotel-kultur.at; Karten unter www.tickets.suedbahnhotel-kultur.at.

Die Theatergruppe Lampenfieber bringt am Mittwoch, 26. Oktober, ab 17 Uhr im Gasthaus Breinreich in Wittau sowie am Freitag, 28., und Samstag, 29. Oktober, jeweils ab 19.30 Uhr im Pfarrsaal von Deutsch-Wagram die Komödie „Wir haben alles, nur kein Geld!“ von Gerald Bichinger und Hannes Vogler zur Aufführung (Regie: Gerald Bichinger). Nähere Informationen und Karten unter 0664/1734324, e-mail bestellung @ lampenfieber.at und www.lampenfieber.at.

Im Cinema Paradiso Baden steht am Donnerstag, 27. Oktober, ab 20 Uhr eine Lesung von Stefanie Reinsperger aus ihrem ersten Buch, „Ganz schön wütend“, samt anschließendem Publikumsgespräch auf dem Programm. Nähere Informationen und Karten unter 02252/256225 und www.cinema-paradiso.at/baden.

Im Max-Reinhardt-Foyer der Bühne Baden wiederum rezitiert Stephan Paryla-Raky, am Klavier begleitet von Petra Pawlik-Mayerhofer, am Freitag, 28. Oktober, unter dem Motto „Roda Roda, der vielseitige Humorist“ aus einem Essay über den Schriftsteller von Helmut Korherr. Beginn ist um 19.30 Uhr; nähere Informationen und Karten bei der Bühne Baden unter 02252/22522, e-mail ticket @ buehnebaden.at und www.buehnebaden.at.

Ebenfalls am Freitag, 28. Oktober, bietet das Stadtmuseum St. Pölten im Rahmen des „Blätterwirbels“ eine von Bernadette Käfer auf einer Knochenflöte u. a. musikalisch begleitete LitGes-Tagebuchlesung mit Tatjana Eichinger, Gabriele Müller, Cornelia Stahl und Eva Riebler. Beginn ist um 19 Uhr; nähere Informationen und Karten beim Stadtmuseum St. Pölten unter 02742/333-2640, e-mail office @ stadtmuseum-stpoelten.at und www.stadtmuseum-stpoelten.at.

Mit Angelika Niedetzky und „Der schönste Tag" setzt das diesjährige Kremser „Kabarett & Comedy“-Festival am Samstag, 29. Oktober, ab 19 Uhr im Kloster Und sein Programm fort. Karten u. a. beim Kremser Bühl Center unter 02732/73300-40; nähere Informationen unter www.kabarettundcomedy.com.

Am Samstag, 29. Oktober, präsentiert auch das Festspielhaus St. Pölten mit Saïdo Lehlouh einen jungen, aufstrebenden Hip-Hop-Tänzer aus Frankreich erstmals auf einer österreichischen Bühne. In seinem choreographischen Debüt „Wild Cat“ zollt er der Pariser B-Boying-Szene Tribut, die ab den 1990er-Jahren Tänzer auf der ganzen Welt beeinflusste. Beginn ist um 19.30 Uhr; nähere Informationen und Karten beim Festspielhaus St. Pölten unter 02742/908080-600, e-mail karten @ festspielhaus.at und www.festspielhaus.at.

Schließlich bietet das Museum Niederösterreich in St. Pölten in Kooperation mit dem „Blätterwirbel“ rechtzeitig zu Halloween am Montag, 31. Oktober, ab 15 Uhr „Gruseliges zum Schlottern und Kichern“: Christoph Mauz liest dabei für Kinder zwischen acht und zwölf Jahren aus seinen Büchern „Monster-Mania" und „Monster-Express". Nähere Informationen und Anmeldungen unter 02742/908090-0, e-mail info @ kijubu.at und www.museumnoe.at.

