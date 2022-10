ORF-„Pressestunde“ mit Florian Tursky, Staatssekretär im Finanzministerium, ÖVP

Am 23. Oktober um 11.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Der Tiroler Florian Tursky ist seit Mai 2022 als Staatssekretär im Finanzministerium für Digitalisierung und Breitband zuständig. Wie kann der Ausbau der Digitalisierung rasch gelingen, wie ist Österreich hier aufgestellt? Wie will die Regierung die Balance zwischen Datenschutz und Transparenz schaffen?

Im Mittelpunkt der innenpolitischen Diskussionen steht das Geständnis von Thomas Schmid, der als Generalsekretär im Finanzministerium tätig war. Wie bewertet der Staatssekretär die Ereignisse auch im Hinblick auf die Volkspartei? Ist die Koalition zwischen ÖVP und den Grünen auch seiner Meinung nach belastet? Drohen Neuwahlen? In seinem Heimatbundesland hat die ÖVP mit der SPÖ eine Koalition gebildet, wie schätzt er den neuen Pakt ein? Was kann der Bund von Tirol lernen?

Die Fragen in der „Pressestunde“ am Sonntag, dem 23. Oktober 2022, um 11.05 Uhr in ORF 2 stellen:

Richard Grasl

„Kurier“

und

Helma Poschner

ORF

