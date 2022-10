Santander-Kundenbefragung: Wohnungseinrichtung wichtigster Finanzierungsgrund

Der Finanzdienstleister befragte Kundinnen und Kunden nach ihren Finanzierungsgründen und den Entscheidungskriterien beim Abschluss einer Finanzierung.

Wien (OTS) - Während bei der Teilzahlung die Null-Prozent-Finanzierung wichtig ist, stehen beim Barkredit die schnelle Zusage und Auszahlung im Vordergrund.

Die Einrichtung der neuen Wohnung (55 Prozent), das eigene Auto bzw. Motorrad (40 Prozent) und die Anschaffung neuer Haushaltsgeräte (29 Prozent) – das sind die Top-3-Gründe, für die Kundinnen und Kunden der Santander Consumer Bank bereit wären, einen Barkredit aufzunehmen.

Schnelligkeit ist dabei Trumpf: 94 Prozent der Barkreditkundinnen und -kunden ist eine schnelle Kreditzusage wichtig. 90 Prozent wünschen sich eine rasche Auszahlung. Dabei haben sie klare Vorstellungen: Die überwiegende Mehrheit (63 Prozent) wollen für ihren Barkredit eine Zusage innerhalb von 24 Stunden. Ein Viertel (26 Prozent) ist lediglich bereit, bis maximal zwei Stunden zu warten. Der Zinssatz bzw. die Konditionen spielen unter den angeführten Gründen bei der Entscheidung die geringste Rolle – sind aber immerhin für drei Viertel (76 Prozent) der Befragten zumindest wichtig.

„Sowohl die Schnelligkeit bei der Kreditzusage als auch bei der Auszahlung sind wichtige Entscheidungskriterien bei der Anbieterauswahl. Hier können wir die Erwartungen unserer Kundinnen und Kunden auch weitgehend erfüllen” , sagt Michael Schwaiger, Chief Commercial Officer (CCO) der Santander Consumer Bank.

Teilzahlung: Null-Prozent-Finanzierungen wichtigstes Entscheidungskriterium



Bei Teilzahlungskundinnen und -kunden sieht die Sache ähnlich aus: 60 Prozent wären bereit, für eine Investition in die Wohnungseinrichtung eine Teilzahlung im Geschäft abzuschließen. Dahinter folgen die Anschaffung neuer Haushaltsgeräte mit 42 Prozent und Unterhaltungselektronik mit 33 Prozent.

Wichtigstes Kriterium beim Abschluss einer Teilzahlungsfinanzierung ist ein günstiger Zinssatz: 98 Prozent der Befragten sind Null-Prozent-Finanzierungen wichtig bei der Entscheidung. Die schnelle Zusage ist für 93 Prozent ein wichtiges Kriterium. Auch der Umstand, nicht auf das Ersparte zurückgreifen zu müssen, spielt für insgesamt 89 Prozent eine bedeutende Rolle. Zwei Drittel der Befragten (67 Prozent) erwarten eine Finanzierungsentscheidung im Geschäft innerhalb von zwei Stunden, das restliche Drittel ist bereit, bis zu einen Tag bzw. auch länger zu warten.

Das Marktforschungsinstitut Telemark Marketing befragte österreichweit im Auftrag der Santander Consumer Bank 503 Personen aus unterschiedlichen Kundensegmenten des Finanzdienstleisters. Die Erhebung fand im Juli 2022 statt.

Über die Santander Consumer Bank

Die Santander Consumer Bank GmbH ist Österreichs Spezialist für Konsumentenkredite mit dem Ziel, Mobilität und Dinge des täglichen Bedarfs für Menschen leistbar zu machen. Zum Produktportfolio gehören Barkredite, Teilzahlungen, CashCards, Kfz-Kredite, Leasing und Versicherungen. Im Sparbereich zählen Tages- und Festgeldkonten zum Angebot. Santander ist in Österreich enger Partner des heimischen Handels. Mit 3.150 Kooperationen aus dem Einzel- und Kfz-Handel ist das Unternehmen der führende herstellerunabhängige Finanzierer von Autos, Motorrädern und Konsumgütern. Per Ende Juni 2022 beschäftigt Santander über 470 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, betreibt 29 Filialen sowie ein Kundenservice-Center in Österreich. Santander betreut über 300.000 Kundenverträge. Mit Sitz in Wien operiert das Unternehmen mit einer österreichischen Banklizenz und unterliegt der gesetzlichen Einlagensicherung.

Die Santander Consumer Bank in Österreich ist Teil der 1857 gegründeten Banco Santander (SAN SM, STD US, BNC LN), einer führenden Bankengruppe für Privat- und Geschäftskunden mit Sitz in Spanien. Mit Präsenzen in zehn Kernmärkten in Europa und Amerika ist Banco Santander gemessen an der Marktkapitalisierung eine der größten Banken weltweit. Per Ende Juni 2022 betreibt die Gruppe rund 9.100 Filialen, beschäftigt über 200.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und betreut 157 Millionen Kundinnen und Kunden.



