REMINDER: AK Pressekonferenz am 24. Oktober: Care-Krise beenden – Equal Pay Day abschaffen!

Wien (OTS) - Der Gender Pay Gap, also der Einkommensunterschied zwischen Frauen und Männern, liegt heuer bei 17 Prozent. Somit arbeiten Frauen ab dem 30. Oktober bis Jahresende gratis. Um das Übel an der Wurzel zu packen, muss die Care-Krise gelöst werden. Zum einen braucht es höhere Löhne und bessere Rahmenbedingungen in Bereichen wie der Pflege und der Elementarpädagogik, zum anderen müssen Frauen von unbezahlter Care-Arbeit entlastet werden, um einer Erwerbsarbeit nachgehen zu können. Wie die Situation aktuell ist und was es braucht, um diese zu verbessern, darüber informieren sie:

Renate Anderl, Präsidentin AK Wien

Katharina Mader, Ökonomin Abteilung Frauen und Familie AK Wien

