AI Mission Austria: aws, FFG und FWF starten gemeinsame Förderinitiative zu Künstlicher Intelligenz

Initiative fördert den Aufbau von KI als Schlüsseltechnologie von der Forschung bis zur Umsetzung. Finanziert wird die Förderung durch den Fonds Zukunft Österreich.

Wien (OTS) - Als neue Schlüsseltechnologie hat Artificial Intelligence (AI, zu Deutsch: Künstliche Intelligenz) enormes Potenzial, die Wirtschaft und die Gesellschaft maßgeblich weiterzuentwickeln. Für die KI-Branche wird ein Umsatzwachstum von bis zu 40 Prozent bis 2027 errechnet.

Um dieses Potenzial zu heben und einen Mehrwert für den Wirtschafts- und Forschungsstandort Österreich zu schaffen, haben die drei Agenturen aws, FFG und FWF unter dem Titel „AI Mission Austria (AIM AT)“ eine gemeinsame Förderinitiative gestartet. Durch eine umfassende Förderung für Grundlagenforschung über angewandte Forschung bis hin zur unternehmerischen Umsetzung wird ein Beitrag zum Aufbau eines nachhaltigen Ökosystems rund um die Schlüsseltechnologie Artificial Intelligence geleistet. Die Förderung wird mit Mitteln des Fonds Zukunft Österreich umgesetzt. Insgesamt wurden heuer vom Fonds Zukunft Österreich EUR 12 Mio. genehmigt.

„Künstliche Intelligenz als ein wichtiger Bereich der voranschreitenden Digitalisierung trägt zur Stärkung unserer Wirtschaft bei. Gelingt es uns, die Chancen der digitalen Transformation zu nutzen und erfolgreich in unseren Unternehmen zu etablieren, dann können wir uns auch nachhaltig im internationalen Wettbewerb positionieren. Eine Förderung, die den gesamten Entwicklungszyklus der Innovation enthält, ist da besonders wichtig und sorgt dafür, dass der Impuls auch in der Wirtschaft ankommt“, sagt Martin Kocher, Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft.

„Die österreichische Forschungs- und Innovationslandschaft verfügt im Bereich der Künstlichen Intelligenz über jahrzehntelange Expertise. Durch die Unterstützung und Förderung von herausragenden Forschungsprojekten und die Umsetzung in österreichischen Unternehmen konnten bereits eine Vielzahl an Klimaschutz-Innovationen umgesetzt werden. Mit der neuen Förderungsinitiative sollen viele weitere Innovationen folgen“, sagt Klimaschutzministerin Leonore Gewessler.

„Österreich ist als Forschungsstandort hochattraktiv. Unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler leisten dabei einen zentralen Beitrag. Um auch auf die Schlüsseltechnologien der Zukunft entsprechend vorbereitet zu sein, freut es uns, mit der neuen Förderungsinitiative ganz konkret auch Expertise im KI-Bereich aufzubauen. Mit einer Stiftungsprofessur und mit der Weiterbildung unserer Experten können wir hier einen wichtigen Impuls setzen“, sagt Martin Polaschek, Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung.

„Digitalisierung findet weltweit statt und wird über unsere Wettbewerbsfähigkeit entscheiden. Digitalisierung bringt die nötigen Impulse für Wachstum und Wohlstand in unserem Land und in ganz Europa. Künstliche Intelligenz hat sich in den letzten Jahren dabei als eine der Schlüsseltechnologien herauskristallisiert und kann eine Vielzahl von positiven Effekten mit sich bringen, wie beispielsweise Effizienzsteigerungen, verbesserte Arbeitsabläufe oder vertiefende Datenanalysen. Hier müssen wir weiter ansetzen und die Chancen der Digitalisierung nutzen, um am Ende des Tages zu den Digitalisierungsgewinnern zu zählen!“ sagt Florian Tursky, Staatssekretär für Digitalisierung.

Details zu den einzelnen Modulen

Die „AI Mission Austria“ Förderinitiative bildet dabei ein gemeinsames Dach unter dem die Module „AI Grundlagenforschung“ (FWF), „Anwendungsorientierte AI Forschung“ (FFG) und „AI Unternehmen & Wachstum“ (aws) umgesetzt werden.

AI-Grundlagenforschung

Für Forschende im Bereich der universitären und außeruniversitären Grundlagenforschung öffnet der Wissenschaftsfonds FWF im Rahmen der „AI Mission Austria“-Förderinitiative gleich vier Programme: das 1000-Ideen-Programm, die Einzelprojektförderung, das Karriereprogramm ESPRIT sowie das künstlerisch-wissenschaftliche PEEK-Programm. So wird es möglich, den wissenschaftlichen Fortschritt im Bereich der künstlichen Intelligenz in einem breiten Spektrum an Disziplinen und Richtungen voranzubringen, von computerwissenschaftlichen, technischen und biomedizinischen Projekten über Forschungsarbeiten in den Sozial-, Kultur- und Geisteswissenschaften bis hin zur künstlerisch-wissenschaftlichen Forschung. Insgesamt steht beim FWF ein Fördervolumen von 1,9 Millionen Euro zur Verfügung, erste Einreichungen sind ab 3. November 2022 möglich.

Anwendungsorientierte AI Forschung

Im Bereich der anwendungsorientierten AI Forschung wird es zwei FFG-Ausschreibungen geben. Der Start erfolgt noch heuer mit der Ausschreibung eines Leitprojekts in Höhe von EUR 2,5 Mio. Dabei sollen AI-Technologien in den Bereichen „Explainable Al“, „Trustworthy Al“, „Edge Al“ und die Generierung synthetischer Daten gestärkt werden. Das Ziel des Leitprojekts ist die Kooperation zwischen den AI-Teildisziplinen, um gemeinsam eine kritische Größe zu erreichen.

Im nächsten Jahr folgt dann die Ausschreibung einer Stiftungsprofessur zum Thema „Edge AI“ unter besonderer Berücksichtigung wirtschaftlicher Potenziale in Österreich. Die Stiftungsprofessur ist mit EUR 1,5 Mio. dotiert.

AI Unternehmen & Wachstum

Im Rahmen des Calls „AI Unternehmen & Wachstum“ werden Start-ups, KMU und große Unternehmen bei ihren KI-Projekten unterstützt. Dabei richtet sich die Art der Förderung nach dem jeweiligen Entwicklungsstand und dem Technologie-Know-how des Unternehmens.

Mit „AI-Start“ wird die erstmalige Umsetzung eines Projekts, das auf künstlicher Intelligenz basiert mit bis zu EUR 15.000 unterstützt. Bei „AI Adaption“ erfolgt eine spezielle Förderung für herausragende Projekte mit Schwerpunkt zu vertrauenswürdiger KI (Trustworthiness), zur Erklärbarkeit von Daten (Explainability), zum Einsatz von KI in vernetzten Geräten (Edge AI), oder auch zu synthetischen Daten und Datenräumen. Hier stehen für Unternehmen bis zu EUR 160.000 zur Verfügung. Im Modul „AI Wissen“ wird u.a. der Aufbau einer KI-Datenstrategie, einer KI-IP-Strategie oder die Vermittlung von Know-How zur kommenden KI-Regulierung mit bis zu EUR 30.000 gefördert.

Für Förderungen im Bereich „AI Unternehmen & Wachstum“ stellt der Fonds Zukunft Österreich insgesamt EUR 6 Mio. zur Verfügung. 2023 und 2024 wird in den Modulen AI-Start und AI-Adoption jeweils einen Call durchgeführt.





