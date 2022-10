Rückruf: Allergen Ei nicht deklariert – Hersteller ruft FRO ZEN Power Eisriegel zurück

Österreich (OTS) - Die Frozen Power GmbH & Co. KG informiert über den Rückruf des Artikels FRO ZEN Power (Sorten: Creamy Coco, Crispy Hazel, Salted Caramel, Dreamy Choc und Yogurt Amarena, in der 150g Packung oder in der 50g Einzelriegel-Packung mit allen Mindesthaltbarkeitsdaten (MHD) ab dem 01.05.2024. Wie das Unternehmen mitteilt, ist ein Deklarationsfehler auf der Verpackung die Ursache für diese Maßnahme. Dort wurde das Allergen Ei nicht deklariert. Im Produkt ist Ei enthalten.

Von dem Verzehr des betroffenen Produktes wird für Personen mit einer Ei-Allergie dringend abgeraten.

Rückfragen & Kontakt:

Für Verbraucheranfragen steht das FRO ZEN Power Qualitätsmanagement-Team gerne per E-Mail unter office @ frozenpower.com zur Verfügung.