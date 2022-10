Nachhaltigkeitsinitiative: Handelsverband und Carsharing-Anbieter ELOOP starten E-Mobilitäts-Partnerschaft

Ziel der Kooperation ist die Unterstützung heimischer Händler beim Umstieg auf Elektroauto-Abos und -Carsharing in Wien. Politik bei Infrastruktur-Ausbau gefordert.

Wien (OTS) - Der österreichische Handelsverband und der Wiener E-Carsharing-Anbieter ELOOP haben heute den Start ihrer E-Mobilitäts-Partnerschaft verkündet. Ab sofort können mehr als 4.000 HV-Mitglieder und mehr als 200 HV-Partner von exklusiven Angeboten profitieren und in der Bundeshauptstadt 100% elektrisches Carsharing von ELOOP zum Spezialtarif nutzen. Damit soll der Mobilitätswandel in Österreich aktiv vorangetrieben und Treibhausgasemissionen reduziert werden.



Die Angebote umfassen sowohl vergünstigte Business-Tarife und Fahrtguthaben für Mitarbeiter:innen als auch kostenloses Laden innerhalb Wiens, Vollkaskoversicherung, Mobilitätsgarantie (Pannenservice) und Social Benefits für Beschäftigte. Darüber hinaus stellt ELOOP bei ausgewählten Großveranstaltungen des Handelsverbandes Tesla-Elektroautos für Shuttle-Services zur Verfügung.

HV & ELOOP unterstützen Handel bei der Elektro-Mobilitätswende

"Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor sind EU-weit für rund ein Viertel aller CO₂-Emissionen verantwortlich. Ab 2035 dürfen neue Autos in der Union keine Benzin- oder Dieselmotoren mehr haben. Daher ist es jetzt höchste Zeit, möglichst flächendeckend auf E-Autos umzusteigen. In Kooperation mit ELOOP unterstützen wir die heimischen Händler bestmöglich bei der Elektro-Mobilitätswende", sagt Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will.

"Wir möchten den Handelsbetrieben in Wien ein umweltfreundliches, komfortables und günstiges Mobilitätsangebot als Alternative zum Privatauto anbieten. Gemeinsam mit dem Handelsverband heben wir die E-Mobilität in Wien auf eine neue Stufe", so Philip Tropper, CSO von ELOOP.

Fehlende Ladeinfrastruktur als Herausforderung – Politik gefordert

Das Interesse der Wiener Händler an E-Mobilität steigt seit Jahren. Allerdings scheitert der Umstieg häufig an der fehlenden Ladeinfrastruktur sowie an den langen Wartezeiten für PV-Anlagen. Hier ist die Politik gefordert, den Infrastrukturausbau zu forcieren und Betriebe, die emissionsfrei werden wollen, bestmöglich zu unterstützen. Der Handelsverband kooperiert hierbei mit führenden Infrastrukturanbietern wie beispielsweise SMATRICS im Zuge des Masterplan Ladeinfrastruktur 2030.

Seit dem Start von ELOOP in Wien konnten bereits über 200.000 Fahrten und 3 Millionen gefahrene Kilometer abgedeckt und damit insgesamt rund 1,8 Millionen Kilogramm an CO₂-Emissionen eingespart werden (im Vergleich zu Verbrennungsmotoren). Diese Menge entspricht in etwa der jährlichen Aufnahmefähigkeit von 150.000 Bäumen in Wien.

Weitere Informationen unter www.handelsverband.at/verband/e-mobilitaet/

