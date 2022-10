SPÖ-Holzleitner zu Raab: Frauenberatungsstellen brauchen langfristige und sichere Finanzierung

Situation schon vor der Teuerung prekär – Mitarbeiter*innen hängen oft in der Luft, bevor Förderzusagen kommen

Wien (OTS/SK) - „Die finanzielle Situation der Frauen- und Mädchenberatungsstellen war schon vor der Krise dramatisch. Weil es keine solide Basisfinanzierung und dadurch keine Planbarkeit gibt, hängen die Einrichtungen und die Mitarbeiter*innen oft wochen- und monatelang in der Luft bis die Zusagen für das laufende Jahr eintreffen. Speziell für kleinere Einrichtungen ist die Situation prekär“, so SPÖ-Frauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner in Reaktion auf eine Pressekonferenz von Frauenministerin Susanne Raab gemeinsam mit der Vorstandsvorsitzenden des Netzwerks der Frauen- und Mädchenberatungsstellen Elisabeth Cinatl und Geschäftsführerin Sophie Hansal. "Noch dazu sind wir derzeit mit der höchsten Teuerung seit 70 Jahren von 10,5 Prozent konfrontiert. Dass die Fördergelder für die Frauen- und Mädchenberatungsstellen erhöht werden, ist wichtig, aber wenn dieses Geld nur knapp die Teuerung abdeckt, ist das viel zu wenig“, so Holzleitner. ****

„Die Einrichtungen brauchen endlich eine solide Basisfinanzierung, die sowohl die Betriebskosten als auch die Gehälter der Mitarbeiter*innen sicher abdeckt. Statt langwieriger Projektanträge, ist Planbarkeit enorm wichtig. Die Not in Österreich steigt und die Nachfrage nach Beratung und Unterstützung hat sich immens gesteigert. Frauen- und Mädchenberatungsstellen sind ein zentraler Pfeiler in der Gewaltprävention. Hier gibt es in Österreich enormen Handlungsbedarf“, so Holzleitner.

„Wichtig ist, dass die Beratung langfristig abgesichert ist und die Mitarbeiter*innen keine wertvolle Zeit durch Projektanträge verlieren. Rasche Hilfe rettet Leben. Die Mitarbeiter*innen der Frauen- und Mädchenberatungsstellen leisten großartige Arbeit. Sie brauchen endlich auch ausreichend finanzielle Wertschätzung ihrer Arbeit!“ so Holzleitner. (Schluss) ls

