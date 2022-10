Online-Casino DrückGlück unter Druck

Der plötzliche Konkurs des Online-Casinos DrückGlück wirft Fragen auf und bringt Spieler um ihre Ansprüche für illegal entstandene Spielverluste – die Staatsanwaltschaft ermittelt.

Wien (OTS) - Mehrere Jahre lang hat www.druckglueck.com über eine maltesische Firma namens Titanium Brace Marketing Ltd. in Österreich illegales Glückspiel angeboten. 2021 ist das Online-Casino völlig überraschend in Konkurs gegangen. Im Vorfeld finanzierte die TOM ORROW Prozessfinanzierungs GmbH bereits zahlreiche Verfahren gegen DrückGlück, um illegal entstandene Spielverluste zurückzufordern.

Spieler um ihr Geld geprellt

Durch den plötzlichen Konkurs des Unternehmens wurden jedoch viele Spieler um ihre berechtigten Rückforderungsansprüche gebracht, wie der Wiener Rechtsanwalt Dr. Oliver Peschel erklärt: „Wir haben viele Prozesse erfolgreich gegen www.drueckglueck.com geführt, doch nach der Insolvenz sind diese erlangten Urteile nichts mehr wert. Daher haben wir uns die Gründe der Insolvenz näher angesehen. Es gibt hier interessante Details.“

Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft Wien

Das bestätigt auch Thomas Sochowsky, Geschäftsführer von TOM ORROW: „Bei unseren Nachforschungen zur Insolvenz des Online-Casinso kamen interessante Tatsachen zum Vorschein. Über Jahre wurden sehr hohe Geldbeträge an andere Konzernunternehmen ausgeschüttet. Daher ergab sich die Vermutung, dass dem Casino mit Absicht Geld entzogen wurde, damit berechtigte Spielerklagen ins Leere laufen. Unser Verdacht hat sich erhärtet und wir haben geschädigte Spieler unterstützt, Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft Wien zu erstatten. Die Staatsanwaltschaft hat bereits ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.“

Über die TOM ORROW Prozessfinanzierungs GmbH

Seit mehr als 13 Jahren unterstützt Thomas Sochowsky Spieler bei der Rückforderung von Spielverlusten. Sein Unternehmen, die TOM ORROW Prozessfinanzierungs GmbH, hat sich auf die Finanzierung von Prozessen gegen die Betreiber von Online-Casinos, Glücksspielautomaten und Sportwetten spezialisiert. Unter anderem erwirkte Thomas Sochowsky das bahnbrechende Urteil des OGH gegen Novomatic im Jahr 2017. Von TOM ORROW und Thomas Sochowsky unterstützte Spieler haben bisher mehr als 40 Mio. Euro eingeklagt.

