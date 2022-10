Einzigartige TV-Show zu 50 Jahre ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg

Am 5. November um 20.15 Uhr in ORF 2: „gHÖRig – Party, Promis, Riesenhits“

Wien (OTS) - Das ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg in Dornbirn ist heute, am 20. Oktober 2022, genau 50 Jahre. Zum Geburtstag wird das Haus zur Bühne und ganz Österreich feiert mit: Der ORF Vorarlberg präsentiert am Samstag, 5. November, bundesweit im Fernseh-Hauptabendprogramm von ORF 2 ein Feuerwerk an Unterhaltung.

Top-Musikacts: International trifft regional

Passend zum Jubiläum treffen internationale und nationale Musikstars auf Vorarlberger Größen aus fünf Jahrzehnten, die weit über die Grenzen hinaus Karriere gemacht haben. Mr. President, Dr. Alban, Whigfield, Haddaway, Reinhold Bilgeri mit Band, The Monroes und Sandra sorgen mit ihren Superhits für Topstimmung. Stimmgewaltig präsentieren sich auch Italo-Barde Pupo im Duett mit Monika Ballwein, George Nussbaumer, Philipp Lingg vom Holstuonarmusigbigbandclub, Lemo oder Buddy vs. DJ The Wave. Legendäre Bands wie The Animals, Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich oder The Rubettes lassen frühere Jahrzehnte hochleben.

Prominente Talkgäste

Vorarlbergs Junioren-Weltmeister im Barkeeping, Stefan Köb, mixt Cocktails aus 50 Jahren für Gäste wie Olympiasportlerin Eva Pinkelnig, Schönheitskönigin Eva Zellhofer, Sängerin Ina Wolf, ORF-Adelsexpertin Lisbeth Bischoff, Musikmanager Manfred Wodara, die Schauspieler Maria Fliri und Stefan Pohl sowie Benimm-Papst Thomas Schäfer-Elmayer. Die Moderatoren Norbert Oberhauser und Inés Mäser begleiten durch zwei Stunden Fernsehvergnügen.

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Wir möchten den 50. Geburtstag vom ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg in Dornbirn mit ganz Österreich feiern und laden alle herzlich ein, bei dieser unvergesslichen Party mit dabei zu sein!“

