Präsentation der neuen ORF-III-Dokumentation „Der Nationalfeiertag und seine Geschichte“ im HDGÖ

TV-Premiere am 26. Oktober um 19.25 Uhr

Wien (OTS) - Im Rahmen einer im April gestarteten Kooperation mit dem Haus der Geschichte Österreich (HDGÖ) fand gestern, am Mittwoch, dem 19. Oktober 2022, wieder eine Präsentation einer ORF-III-Dokumentation als Publikumsevent mit anschließender Diskussion statt. Vorgestellt wurde die „zeit.geschichte“-Neuproduktion „Der Nationalfeiertag und seine Geschichte“, die am Mittwoch, dem 26. Oktober, um 19.25 Uhr ihre TV-Premiere feiert.

Durch den Abend führte Monika Sommer, Direktorin des Hauses der Geschichte Österreich, gemeinsam mit Ernst Pohn, Leiter der ORF III-„zeit.geschichte“-Redaktion. An dem an die Filmpräsentation anschließenden Podiumsgespräch nahmen Altbundespräsident Heinz Fischer, Historikerin Heidemarie Uhl (Österreichische Akademie der Wissenschaften) sowie die ehemalige Politikerin und Volksanwältin Terezija Stoisits teil.

Der von Karin Schiller gestaltete Film beleuchtet die Entstehungsgeschichte und die vielfältige Aneignung des österreichischen Nationalfeiertags. Seit dem Jahr 1965 wird der österreichische Nationalfeiertag jährlich am 26. Oktober begangen und damit jener Tag des Jahres 1955 gewürdigt, an dem die im Mai per Staatsvertrag zuvor beschlossene österreichische Neutralität in Kraft trat. Der Feiertag hat großen Symbolcharakter und wurde in den fast sechs Jahrzehnten seither auch für jede Menge prestigeträchtiger Anlässe genutzt, sei es für landesweite Fitnesskampagnen oder die jährliche Leistungsschau des Bundesheeres.

