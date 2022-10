ORF III am Freitag: Filmdoppel „Schon wieder Henriette“ und „Ein Mann in der Krise“ mit Christiane Hörbiger und Erwin Steinhauer

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information zeigt am Freitag, dem 21. Oktober 2022, die Krimikomödie „Schon wieder Henriette“ und danach den Schwarzenberger-Klassiker „Ein Mann in der Krise“.

Im Vorabend fährt Burgschauspielerin Zeynep Buyraç in „Kultur Heute“ (19.45 Uhr) auf ihrer „Kultur-Spritztour“ mit ORF-III-Moderatorin Ani Gülgün-Mayr durch Ottakring. Dabei jodelt die Schauspielerin zur Titelmusik von „Heidi“ und auch ein türkisches Trinklied darf nicht fehlen.

Im Hauptabend präsentiert die Sendereihe „Der Österreichische Film“ ab 20.15 Uhr die 2012 entstandene launige Krimikomödie „Schon wieder Henriette“ von Nikolaus Leytner: Wien war lange Zeit der Lebensmittelpunkt von Restauratorin Henriette (Christiane Hörbiger), doch die Liebe zu Musiker Ferdinand Sternheim (Erwin Steinhauer) ändert alles. Kurzerhand kündigt sie ihre Innenstadtwohnung und zieht zu Ferdinand ins idyllische Krems. Dort weckt ein mysteriöser Todesfall ihre kriminalistische Neugier: In einer Galerie findet Henriette den Superstar der einheimischen Kunstszene tot auf. War es Unfall oder Mord?

Anschließend ist Erwin Steinhauer – erneut mit Christiane Hörbiger an seiner Seite – „Ein Mann in der Krise“ (21.45 Uhr). In dem 1995 produzierten Fernsehfilm von Ulli und Xaver Schwarzenberger gibt er den vom Pech verfolgten Theaterdirektor Florestan, dessen Leben plötzlich das reinste Desaster ist: Sein Theater, seit 1848 im Familienbesitz, steht vor dem Aus, seine Rechnungen kann er nicht bezahlen und seine Tochter schwänzt seit einem Jahr die Schule, um Schauspielerin zu werden. Die Spiegeleier geraten zu hart, die Angst vor einer Premiere ist so groß wie noch nie – doch das Unglück ist noch lange nicht zu Ende.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at