Servus, Wintersport!

ServusTV On launcht neuen Wintersportkanal

Wals (OTS) - Gute Nachrichten für alle Wintersportfans! Rechtzeitig zum Start des Ski-Weltcups in Sölden launcht ServusTV On Österreichs ersten Wintersportkanal. Mit Highlight-Videos zu allen heimischen Weltcup-Bewerben, ausführlichen Portraits der ÖSV-Stars, Analysen von Hannes Reichelt und Co., magischen rot-weiß-roten Ski-Sternstunden sowie Tipps & Tricks von Marcel Hirscher.



ServusTV On, die Video- und Streamingplattform von ServusTV, liefert schon jetzt das hochwertigste Sport-Angebot - und das kostenlos - aller Streamingplattformen in Österreich. Mit UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Europa Conference League, der FIFA WM 2022, Formel 1, MotoGP, Superbike, DTM, Weltklasse-Tennis von den Grand-Slam-Turnieren in Australien, Paris und New York, dem Davis Cup, den Erste Bank Open in Wien u.v.m.



Mit dem neuen Wintersportkanal versäumen die Sportfans künftig auch keine Entscheidung im heimischen Ski-Weltcup mehr!



Die Highlight-Rechte an allen heimischen ÖSV-Weltcupbewerben bis inklusive der Saison 2026/27 umfassen die Bereiche Ski Alpin, Ski Nordisch, Skispringen, Snowboard & Freestyle sowie die FIS Alpine Junioren WM 2023.



Experten wie Michaela Kirchgasser, Hannes Reichelt, Philipp Schörghofer und Fritz Strobl analysieren bei ServusTV On das aktuelle Geschehen.



Neben Highlight-Videos von den genannten Bewerben gibt es auf dem neuen Wintersportkanal folgende sechs exklusive und eigenproduzierte Content-Formate zum Thema Ski-Weltcup und Co:



„Skicrets“ - Die Geheimnisse der Legenden: Geschichten über Ikonen des Ski-Sports, die man so noch nicht kennt

Rot-Weiß-Rote Ganslhaut-Momente: Österreichische Ski-Triumphe für die Ewigkeit

Servus-Hüttengaudi: Aktuelle ÖSV-Stars stellen bei speziellen Challenges auf einer Skihütte ihr Können und Geschick unter Beweis

Die ÖSV-Athleten im Portrait: So ticken die ÖSV-Stars

Der Ski-Podcast: Michaela Kirchgasser und Philipp Schörghofer sprechen mit Gästen und Experten über aktuelle, polarisierende Themen des Wintersports

Masterclass mit Marcel Hirscher: Tipps & Tricks vom achftachen Gesamtweltcupsieger

Der Wintersportkanal ist ab sofort verfügbar auf allen Produkten von ServusTV On (Smart TV, Mobile Apps und der Website)

