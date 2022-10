Hub Magazin in neuem Gewand

Die MediaUnit Verlags GmbH & Co KG übernimmt ab sofort die Gestaltung des Hub Magazins.

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit – und darauf, mit dem „neuen“ Hub unsere Veranstaltungen, Netzwerkaktivitäten und digitalen Plattformen optimal zu ergänzen und Synergien noch stärker zu nutzen. Unsere Leser dürfen sich auf hochwertige Berichte und Stories rund um Wirtschaft, Trends, Netzwerk und natürlich die Region Schweiz-Österreich-Liechtenstein freuen. Urs Weber, Generalsekretär der HKSÖL

Wien (OTS) - Hub, das Magazin der Handelskammer Schweiz-Österreich-Liechtenstein steht für innovativ gedachtes Networking und bietet Einblicke in einen starken Wirtschaftsraum. Ab der kommenden Ausgabe 3/22 wird die Gestaltung ebendieser Einblicke von der MediaUnit Verlags GmbH & Co KG mit Sitz in Wien 1 übernommen. Das Magazin erhält dabei nicht nur einen neuen Look, sondern wird sich vermehrt als eine Mischung aus redaktionellen Artikeln und Talks sowie wirtschaftsrelevanten Inhalten präsentieren. Mit einem frischen Blick und neuen Zugang auf Themen, die die Mitglieder der HKSÖL bewegen. Unter dem übergreifenden Titel „Netzwerk – Wirtschaft – Trends“ finden Sie in Zukunft seitenweise zielgerichtete und qualitätsorientierte Kommunikation und Information.

Neu ist auch die erweiterte Auflage von rund 10.000 Stück und eine optimierte zielgerichtete Verteilung an Top-Führungskräfte der Wirtschaft, Banken, Rechtsanwälte und Botschaften, die das Hub Magazin in ihren Firmenräumlichkeiten auflegen sowie ausgewählten Arztpraxen.

Jede Ausgabe steht dabei unter einem übergreifenden Thema und einer Region, die in ihrer Vielfalt näher vorgestellt wird. Den Anfang macht in der Ausgabe 3/22, die Ende Oktober erscheint, das Thema New Work. Zudem werfen wir einen Blick auf die Schweizer Kantone St. Gallen, Appenzell Ausserrhoden und Appenzell Innerrhoden.

" Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit – und darauf, mit dem „neuen“ Hub unsere Veranstaltungen, Netzwerkaktivitäten und digitalen Plattformen optimal zu ergänzen und Synergien noch stärker zu nutzen. Unsere Leser dürfen sich auf hochwertige Berichte und Stories rund um Wirtschaft, Trends, Netzwerk und natürlich die Region Schweiz-Österreich-Liechtenstein freuen. “ so Urs Weber, Generalsekretär der Handelskammer Schweiz-Österreich-Liechtenstein.

Im kommenden Jahr erscheint das neue Hub Magazin vier Mal zu folgenden Themen:

Ausgabe 1/23: Der Weg des Geldes | Region Tessin (CH) | ET: 24.02.2023

Ausgabe 2/23: Zeitmesser mit Tradition | Region Neuenburg (CH) | ET: 19.05.2023

Ausgabe 3/23: Industrie wie noch nie | Region Oberösterreich (AT) | ET: 21.09.2023

Ausgabe 4/23: Gesundes Business | Region Schwyz (CH) | ET: 24.11.2023

Abonnieren Sie jetzt kostenlos das Hub Magazin unter hk-schweiz.at/abo!

Spannende Artikel finden Sie auch stets in unserem Blog unter hk.schweiz.at/blog

Nähere Infos zu unserem Partner und die Mediadaten 2023 des Hub Magazins finden Sie unter mediaunit.at.

Über die Handelskammer Schweiz-Österreich-Liechtenstein (HKSÖL):

Die HKSÖL wurde 1921 in Wien gegründet und fördert die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Unternehmen in der Schweiz, Österreich und Liechtenstein. Als erste Anlaufstelle für diese Länder engagieren wir uns für die Vernetzung, Vermittlung und Beratung unserer Mitglieder.

Über MediaUnit:

Seit 18 Jahren steht die MediaUnit Verlags GmbH & Co KG für Professionalität, Engagement und Erfahrung in der Umsetzung von Kunden – sowie eigenständigen Magazinen – mit kreativen Lösungen für jegliche Aufgabenstellung.



Abonnieren Sie jetzt kostenlos das Hub Magazin Kostenlos abonnieren

Rückfragen & Kontakt:

Katharina Silva Guerrero

silva @ hk-schweiz.at

+43 1 512 59 59-77