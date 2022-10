AVISO Presse-Hintergrundgespräch „Lebensalltag HIV/Aids“ 17.11.2022, 17:15 Uhr - hybrid

Unwissenheit, Fehlinformationen und daraus resultierende Vorurteile sind die häufigsten Gründe für die Ausgrenzung von Personen mit HIV-Infektion.

Wien (OTS) - Wie sieht die Lebensrealität von Personen mit einer HIV-Infektion aktuell aus? Welche Neuerungen in der Behandlung und welche Herausforderungen im Alltag gibt es? Mit diesen Fragen hat sich im Vorfeld des Welt-Aids-Tags am 1. Dezember 2022 eine Runde aus Expert:innen, Behandler:innen, (gesundheits)politischen Entscheidungsträger:innen sowie Betroffenen auf Initiative von Gilead Sciences Österreich auseinandergesetzt. In den Thementalks: „Schwerpunkt Therapien, Prävention und Testung“ und „das gesellschaftliche Stigma von HIV/Aids“ sowie Statements zum Thema „ältere Patient:innen mit HIV/Aids“ wurde ein breites Spektrum aus dem Alltag von Personen mit einer Infektion und deren Umfeld abgedeckt.

Im Rahmen eines Hintergrundgespräches werden die Ergebnisse der Thementalks der Medienöffentlichkeit präsentiert:

Am Podium (in alphabetischer Reihung):

Mag.a Andrea Brunner (Geschäftsführerin Aidshilfe Wien)

(Geschäftsführerin Aidshilfe Wien) Andreas Huss , MBA (Obmann ÖGK)

, MBA (Obmann ÖGK) Wiltrut Stefanek (Obfrau Verein PULSHIV; Patientin)

(Obfrau Verein PULSHIV; Patientin) Prof. Dr. Zoufaly (FA für Innere Medizin und Infektiologie; Behandler)

Moderation: Mag. Hanns Kratzer, PERI-Group

Optional: Teilnahme via Zoommeeting (Link wird nach entsprechender Anmeldung zur Verfügung gestellt).

Wir freuen uns, Sie bei diesem Termin vor Ort oder digital begrüßen zu dürfen und bitten jedenfalls um Anmeldung mit Angabe wie Sie teilnehmen möchten unter pr @ welldone.at



Veranstaltungsdetails Presse-Hintergrundgespräch „Lebensalltag HIV/Aids"

Datum: 17.11.2022, 17:15 - 18:00 Uhr

Ort: Servitengasse

Servitengasse 10/16, 1090 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Rainald Edel, MBA

PR-Consultant

WELLDONE WERBUNG UND PR GMBH

Lazarettgasse 19/OG 4

1090 Wien

(T) 01/402 13 41-40

r.edel @ welldone.at