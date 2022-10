Bürgerbeteiligung und Verfahrenserleichterungen als Aufbruch in die Unabhängigkeit

Groß-Schweinbarth/Niederösterreich (OTS) - Nach dem am 18.10.2022 von Landeshauptfrau Mikl-Leitner vorgestellten, umfangreichen Maßnahmenpaket für den Ausbau Erneuerbarer Energien in Niederösterreich haben LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf und Klubobmann Klaus Schneeberger am 19.10. einen weiteren Schritt zum Aufbruch in die Unabhängigkeit gesetzt.

Windenergie Groß Schweinbarth GmbH unterstreicht die Bedeutung der Vereinfachung von Genehmigungsverfahren sowie der besonders begrüßenswerten Festigung von Bürgerbeteiligungsverfahren. So ist etwa die Bürgerbefragung zum Windprojekt in Bad Pirawarth, das ein vorteilhaftes Bürgerbeteiligungsmodell beinhaltet, mit knapp 70% zu Gunsten der Entwicklung ausgefallen, was klar die Attraktivität solcher Modelle zeigt.

Neben der Förderung des Ausbaus Erneuerbarer Energien haben LH-Stellvertreter Pernkopf und Klubobmann Schneeberger auch Pläne zur Festigung und zum Ausbau der Netzinfrastruktur vorgestellt und beweisen dadurch die sinnvolle und umfassende Herangehensweise des Landes Niederösterreich.

Der Schritt weg von Konzernen und hin zu mehr Bürgerenergie ist wesentlich für die Erreichung von Energieunabhängigkeit und Preissicherheit. Als Vorreiterin in Bürgerbeteiligungsmodellen wird die Windenergie Groß Schweinbarth GmbH ihren Beitrag leisten und freut sich, das Land Niederösterreich in allen ihr möglichen Arten bei der Erreichung der zukunftsweisenden Energieziele zu unterstützen.

