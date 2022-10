Iulia Huber-Purdea, Georg Breinschmid, Caroline Athanasiadis, Marco und Marcel Matz sowie Michel Schaberreiter bei „Vera“

Wien (OTS) - Am Freitag, dem 21. Oktober 2022, sind Österreichs erfolgreichste Familienbloggerin Iulia Huber-Purdea, Music-Comedian Georg Breinschmid, Kabarettistin und „Dancing Star“ Caroline Athanasiadis sowie mit Marco Matz, Marcel Matz und Michel Schaberreiter drei Männer, die für eine „Ehe zu dritt“ kämpfen, um 21.20 Uhr zu Gast bei „Vera“ in ORF 2.

Die dreifache Mama Iulia Huber-Purdea hat sich mit ihren fröhlichen Kurzkommentaren und Videoclips über sich, ihren Mann und ihre drei Knirpse als „Familie Zwuck“ bereits eine enorme Followerschaft von rund 470.000 Fans erarbeitet. Diesen Spaß hat sie mittlerweile zum Beruf gemacht. Ihren Job beim Privat-TV hat sie daher ebenso aufgegeben wie ihr Mann seinen Beruf als Detektiv.

Lustig wird es mit dem Music-Comedian und international gefragten Bassisten Georg Breinschmid und der Kabarettistin Caroline Athanasiadis. Die beiden gehen bei Vera Russwurm der Frage nach: „Wer ist der Tod?“

Die Steirer Marco und Marcel Matz, die seit zehn Jahren in einer eingetragenen Partnerschaft leben, haben gemeinsamen mit dem 24-jährigen Michel Schaberreiter heuer im Sommer auf Schloss Neudorf ob Wildon eine „freie Trauung“ gefeiert. Seit sechs Jahren leben die drei in Liebe zusammen. In „Vera“ erklären sie, dass sie nun für einen rechtlichen Rahmen für eine „Ehe zu dritt“ kämpfen.

