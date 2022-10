Klaus Ransmayr wird Chief Design Officer bei DELTA

Wien/Wels/Salzburg (OTS) - Internationaler Zuwachs innerhalb der DELTA Gruppe: Klaus Ransmayr ist mit sofortiger Wirkung Chief Design Officer bei DELTA PODS Architects in Wien. In seiner Rolle wird der international ausgebildete und erfahrene Architekt den Architekturdiskurs fördern und den Designfokus mit der hohen Ausführungsqualität der DELTA Gruppe verbinden.

Seit September 2022 ist er Chief Design Officer bei DELTA PODS Architects. Klaus Ransmayr ist ab sofort für die Gestaltung der Projekte in der Entwurfs- und Planungsphase verantwortlich und fungiert als Schlüsselperson für die künftige Geschäftsentwicklung und Akquisition im Architekturbereich. Sein Fokus wird dabei auf Wettbewerben und Machbarkeitsstudien sowie auf dem Ausbau der Designqualität und Formensprache liegen.

„Die DELTA Gruppe ist für mich sehr spannend, weil sie offen für Neues ist und Raum für Visionen bietet. Ihre Kompetenz in der Realisierung und Ausführung von Bauvorhaben ist unglaublich stark. Gepaart mit einer hohen Entwurfsqualität können wir zukünftige Projekte noch ganzheitlicher abdecken.“ , so der Architekt.

Wolfgang Kradischnig, Miteigentümer und Geschäftsführer der DELTA Gruppe, freut sich über die Verstärkung im Architekturbereich: „Wir freuen uns über den internationalen Zuwachs in unserem Architekturbereich durch den Einstieg von Klaus Ransmayr. Sein vielfältiges Know-how wird wesentlich zur Weiterentwicklung der DELTA Gruppe beitragen.“

Mit seinem internationalen Background hat Klaus Ransmayr Erfahrung in Deutschland, dem Nahen Osten und China gesammelt und wird mit seinem Know-how über verschiedenste Gebäudetypen über alle Planungsphasen hinweg bei Projekten in Österreich, Deutschland, CEE sowie bei Wiederaufbau-Projekten in der Ukraine mitwirken.

Klaus Ransmayr studierte Architektur an der TU Wien und schloss 2005 seinen Master of Architectural Design an der Columbia University in New York ab. Er arbeitete für namhafte Architekturbüros wie Coop Himmelb(l)au in Wien und Asymptote Architecture in New York. Von 2010 bis 2022 arbeitete Klaus Ransmayr bei HENN in Berlin, wo er als Design Director und Partner das Entwurfsstudio leitete. Sein umfangreiches technisches und kommerzielles Wissen sowie die Fähigkeit, Projektteams durch den gesamten Designprozess zu führen, zeichnen ihn aus. Während seiner Architektenlaufbahn hat Klaus Ransmayr zahlreiche Architekturwettbewerbe gewonnen und war für diverse preisgekrönte Projekte verantwortlich.

Über die DELTA Gruppe

DELTA ist ein internationaler Gesamtdienstleister im Hochbau und ist mit mehreren Standorten in Österreich, Tschechien, der Slowakei und der Ukraine vertreten. Jährlich betreut DELTA Bauprojekte im Gesamtwert von ca. 5 Milliarden Euro und hat bereits zahlreiche Preise für namhafte Projekte wie das llse Wallentin Haus der BOKU in Wien gewonnen. Mit Dienstleistungen in der Architektur, Generalplanung, BIM, Baumanagement, IT und Digital Data Environment hat DELTA bereits viele erfolgreiche Projekte in den Bereichen Industrie & Office, Handel & Entertainment, Kultur & Education, Wohnbau, Gesundheitswesen, Hotel & Wellness und Infrastruktur fertiggestellt. Mehr zur internationalen DELTA Gruppe: www.delta.at

Über DELTA PODS Architects

Mit über 60 Mitarbeiter:innen und mehr als 40 Jahren Erfahrung ist DELTA PODS Architects eines der größten Architekturbüros Österreichs und Teil der DELTA Gruppe. Sie entstand 2020 aus dem Zusammenschluss der Delta Ziviltechniker GmbH Wien und der Architekt Podsedensek ZT GmbH. Durch dieses gebündelte Know-how ist das neue Unternehmen in der Lage, Projekte aller Größenordnungen - von Umbauprojekten bis hin zu komplexen Pharma- und Gesundheitsbauten - von der ersten Idee bis zur Übergabe ganzheitlich zu meistern. Zu den Referenzen zählen unter anderem die Biopharmazeutische Produktionsanlage LSCC von Boehringer Ingelheim. Mehr über DELTA PODS Architects: www.delta-pods.at

